Sanofi покупает третью компанию за год в преддверии истечения патента на «Дупиксент»

Sanofi подписала соглашение о покупке британской биотехнологической компании Vicebio, специализирующейся на создании вакцин против респираторных вирусов. Общая сумма сделки составит 1,6 млрд долл., говорится в пресс-релизе.

Французский производитель выплатит 1,15 млрд долл. авансом и до 450 млн долл. дополнительно после выполнения договоренностей по разработке препаратов. Завершить приобретение планируется к концу года.

Фармгигант получит права на экспериментальную прививку VXB-241, которая защищает одновременно от двух респираторных инфекций: респираторно-синцитиального вируса (РСВ) и человеческого метапневмовируса (hMPV). Первый поражает дыхательные пути и представляет особую опасность для младенцев и пожилых людей, вызывая бронхиолит и пневмонию, второй — один из возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Вакцина проходит I фазу клинических испытаний.

VXB-251 — еще одна перспективная разработка Vicebio, которая еще не прошла доклинические исследования. Она обеспечивает иммунопрофилактику сразу трех патогенов: РСВ, hMPV и вируса парагриппа типа 3 (HPIV-3).

Технология компании, названная «молекулярным зажимом», позволяет противостоять сразу нескольким вирусам. С помощью нее можно сохранять естественную структуру антигенов (основных компонентов вакцин, которые могут распадаться в определенных условиях), чтобы организм мог лучше их распознать и сформировать более крепкую оборону. Это упрощает производство жидкой формы комбинированных вакцин, которые можно хранить в холодильнике, а не замораживать при -70 °C, как мРНК-препараты.

Sanofi активно расширяет свой портфель активов, чтобы компенсировать падение выручки от «Дупиксента» (дупилумаб), патентная защита которого скоро истекает. Этот препарат ежегодно приносит более 10 млрд долл. выручки. Он применяется для лечения атопического дерматита, астмы и других аллергических заболеваний.

В прошлом месяце производитель заключил одну из самых крупных сделок в фармотрасли с начала 2024 года, купив Blueprint Medicines за 9,1 млрд долл. В марте он приобрел у Dren Bio права на средство от В-клеточной неходжкинской лимфомы за 1,9 млрд долл., в апреле — два биспецифических антитела для лечения язвенного колита, болезни Крона и кожных воспалительных заболеваний за 1,8 млрд долл.