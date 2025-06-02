Sanofi совершила самое крупное приобретение с 2018 года

Sanofi купила американскую Blueprint Medicines за 9,1 млрд долл. — это крупнейшая сделка французского фармацевтического гиганта с 2018 года. Об этом говорится в пресс-релизе.

Производитель согласился выплатить 129 долл. за акцию — на 27% больше рыночной цены. Если разработка Blueprint пройдет клинические испытания, акционеры получат дополнительно до 6 долл. за бумагу, а общая сумма увеличится до 9,5 млрд долл.

Речь о BLU-808 — ингибиторе дикого (то есть не мутированного) типа рецептора тирозинкиназы (KIT), регулирующего работу тучных клеток (мастоцитов). Эти клетки относятся к иммунной системе, высвобождая гистамин и другие медиаторы, вызывающие симптомы вроде зуда, покраснения и отека. Их чрезмерная активность приводит к развитию системного мастоцитоза и хронической крапивницы.

В портфеле Blueprint есть еще одно экспериментальное средство от системного мастоцитоза — elenestinib. Эффективность препарата нового поколения сейчас оценивается на II/III фазе клинических испытаний.

Основанной в 2011 году компании удалось вывести на рынок Ayvakit (avapritinib). Сегодня это единственный медикамент, одобренный для лечения системного мастоцитоза в США и Европейском союзе. Он блокирует D816V-мутацию KIT, которая есть у 95% пациентов, страдающих от этого заболевания. В прошлом году лекарство принесло Blueprint 479 млн долл. выручки, а в I квартале этого года — почти 150 млн долл. Аналитики считают, что к 2030 году показатели продаж вырастут до 2 млрд долл.

Sanofi активно скупает новые активы, чтобы стать лидером в области иммунологии и снизить зависимость от основного источника доходов — «Дупиксента» (дупилумаб). Противовоспалительное средство заработало компании 3,5 млрд евро за первые три месяца текущего года.

В марте производитель купил у Dren Bio права на антитело от В-клеточной неходжкинской лимфомы за 1,9 млрд долл. Месяц спустя он инвестировал 480 млн долл. в препарат, разработанный Nurix Therapeutics для борьбы с иммуннопатологиями. Кроме того, в апреле заключена сделка на 1,8 млрд долл. по двум биспецифическим антителам, созданным ИИ-стартапом Earendil Labs для лечения язвенного колита, болезни Крона и кожных воспалительных заболеваний.

В мае фармгигант продал подразделение потребительских товаров Opella за 10 млрд евро (11,4 млрд долл.), чтобы сосредоточиться на развитии иммунологического направления.

Поглощение Blueprint стало одним из крупнейших в фармотрасли с начала прошлого года. Сделка уступает по размаху лишь Johnson & Johnson, которая приобрела в январе Intra-Cellular Therapies за 14,6 млрд долл.

На прошлой неделе фармгигант опубликовал провальные результаты III фазы плацебоконтролируемых клинических испытаний препарата itepekimab. Ингибитор интерлейкина-33 не показал эффективность при хронической обструктивной болезни легких.