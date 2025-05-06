Sanofi продала контрольный пакет акций своего подразделения Opella за 10 млрд евро

Sanofi завершила сделку по продаже 50% акций своего подразделения безрецептурной продукции Opella. Контрольный пакет купила американская инвестиционная компания Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) за 10 млрд евро (11,4 млрд долл.), говорится в пресс-релизе.

Французский фармацевтический гигант сохранит за собой долю в 48,2%. Как подчеркивается, это позволит ему полностью сосредоточиться на создании биофармацевтической продукции. Государственный инвестбанк Bpifrance войдет в число новых акционеров с 1,8% капитала и займет место в Совете директоров.

Opella входит в тройку крупнейших мировых производителей товаров для здоровья, ведя бизнес в 100 странах. Среди наиболее известной продукции — антигистаминное средство «Аллегра» (фексофенадин), жаропонижающее Doliprane (парацетамол) и слабительное «Дульколакс» (бисакодил).

За последние несколько лет многие крупные фармацевтические корпорации — Johnson & Johnson, GSK, Pfizer — провели аналогичную реструктуризацию, выделив из своей структуры сегмент безрецептурной продукции.

В обозримой перспективе Sanofi планирует приобретать только небольшие фирмы, сообщил финансовый директор Франсуа Роже по итогам I квартала этого года. По его словам, в приоритете — исследования, повышение доходности инвесторов и обратный выкуп акций. В качестве примера реализации выбранного подхода он упомянул недавнюю сделку с Dren Bio на 1,9 млрд долл., в результате которой получены права на многообещающий препарат от заболеваний иммунной системы.