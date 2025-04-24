Sanofi увеличила квартальную прибыль на 20% благодаря росту продаж «Дупиксента»

В I квартале французская фармацевтическая компания Sanofi увеличила операционную прибыль на 20% по сравнению с тем же периодом 2024 года, до 2,9 млрд евро (3,3 млрд долл.), а выручку — на 11%, до 9,9 млрд евро (11,2 млрд долл.).

Согласно опубликованному финансовому отчету, значительным спросом пользовался противовоспалительный препарат «Дупиксент» (дупилумаб), одобренный для лечения бронхиальной астмы, атопического дерматита, хронической обструктивной болезни легких и других заболеваний. Продажи самого доходного актива производителя выросли на 20% и составили 3,5 млрд евро (4 млрд долл.).

На втором месте — «Лантус» (инсулин гларгин), который принес 450 млн евро (509 млн долл.). Отсутствие конкуренции на рынке США позволило получить с его продаж на 24% больше выручки, чем в аналогичный период 2024 года.

На третьей строчке расположились вакцины против полиомиелита, коклюша и гемофильной инфекции типа b (Hib), заработавшие производителю 668 млн евро (756 млн долл., +4%). За ними следует «Туджео» (инсулин гларгин) с показателем в 354 млн евро (400 млн долл., +10%).

Резко положительная динамика отмечается у вакцины для профилактики респираторно-синцитиальной инфекции у новорожденных Beyfortus (nirsevimab) — рост на 55%, до 284 млн евро (321 млн долл.). Взлет произошел в результате расширения географии ее применения.

Продажи Sanofi в США подскочили на 15%, до 4,7 млрд евро (5,3 млрд долл.), в Европе остались практически на уровне прошлого года — 2 млрд евро (2,3 млрд долл.), в остальных регионах — увеличились на 8%, до 3,2 млрд евро (3,6 млрд долл.). При этом в Китае отмечено небольшое снижение — на 2%, до 0,7 млрд евро (0,8 млрд долл.).

За первые три месяца этого года французский фармгигант приобрел права на антитело от В-клеточной неходжкинской лимфомы за 1,9 млрд долл. у компании Dren Bio. Еще одной крупной сделкой производителя стал обратный выкуп своих акций у L’Oréal за 3 млрд евро. Это позволило сократить долю косметического гиганта в капитале Sanofi с 9,4% до 7,2%.

Среди других значимых событий — одобрение в США препарата Qfitlia (fitusiran) для профилактики гемофилии A и B. Он вводится подкожно раз в два месяца и действует независимо от наличия антител к факторам свертывания.

В феврале Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) также зарегистрировало первый биоаналог быстродействующего инсулина для контроля уровня сахара у пациентов с диабетом, который разработала французская компания. Его продажи начнутся в июле.

Кроме того, Sanofi удалось завершить III фазу клинических испытаний подкожной формы «Сарклизы» (исатуксимаб), назначаемой при множественной миеломе. Заявка в регуляторные органы будет подана в первой половине текущего года.