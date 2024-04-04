Sanofi урегулировала более 4 тыс. судебных исков по ранитидину

Sanofi достигла принципиальных договоренностей по вопросу урегулирования 4 тыс. судебных исков, связанных с возможным риском рака от приема ее препарата «Зантак» (ранитидин). Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение компании.

Французский производитель не раскрыл финансовые условия соглашения. Несмотря на прекращение судопроизводства по столь большому количеству дел, в штате Делавэр остаются неразрешенными 20 тыс. исков, поданных против Sanofi.

Компания не признала свою ответственность за канцерогенное действие ее лекарственного средства. Как утверждает фармгигант, содержание опасного для здоровья вещества N-нитрозодиметиламина (NDMA) в «Зантаке» не было подтверждено.

NDMA представляет собой химическое вещество в виде желтой жидкости, которое может образовываться в различных процессах промышленного и природного происхождения, в том числе при производстве некоторых химических соединений, сжигании органического топлива, обработке пищевых продуктов и т.д. Это вещество является опасным для здоровья и вызывает рак у различных видов животных. Даже однократное воздействие дозой менее миллиграмма этого вещества приводит к развитию раковых опухолей.

Ранитидин был впервые одобрен FDA в 1983 году. В 1988 году препарат стал одним из самых продаваемых в мире и одним из первых, чей годовой объем продаж преодолел отметку в 1 млрд долл. Первоначально патент на препарат принадлежал британской GSK. Позднее права на лекарственное средство перешли компании Pfizer, затем Boehringer Ingelheim, а в 2017 году были проданы Sanofi.

Это не первый успех французского производителя в судебных разбирательствах по делу о «Зантаке». В 2022 году суд штата Флорида прекратил производство по более 50 тыс. искам, заявив об отсутствии доказательств, указывающих на пагубный эффект препарата.

Bloomberg Businessweek сообщил, что GSK знала о риске возникновения рака при употреблении «Зантака», но все равно продавала его. Отмечается также, что FDA тоже располагало сведениями о рисках, но все равно выдало разрешение на применение препарата при язве желудка и изжоге.

GSK при этом не поделилась с агентством данными «ключевого испытания», а после поддерживала «некачественные исследования», в которых опасность препарата преуменьшалась. Компания не предприняла никаких мер, чтобы смягчить проблему.

FDA направило требование отозвать препарат с рынка только в 2020 году. Сегодня Sanofi продает Zantac360 c активным ингредиентом famotidine, показанный при изжогах.