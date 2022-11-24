Счетная плата заявила о недостаточно эффективном лекобеспечении россиян

Лекарственное обеспечение граждан организовано недостаточно эффективно. Жители регионов не обеспечены равными правами на получение качественного медикаментозного лечения. Об этом заявила на «правительственном часе» в Госдуме заместитель председателя Счетной палаты России Галина Изотова. По ее словам, в ряде регионов выявлено несоответствие утвержденных перечней ЖНВЛП федеральным требованиям. Также некоторые регионы сокращают перечни групп населения, которым медикаменты отпускаются по рецептам бесплатно.

«В 2022 году правительством было принято 36 антикризисных мер в сфере здравоохранения. Большая их часть связана с ценообразованием и правовым регулированием оборота лекарств и медизделий. Счетная палата считает данные меры обоснованными. Оценить их эффективность планируем уже в следующем году», – сообщила Изотова.

В сельской местности лекобеспечение характеризуется труднодоступностью и удаленностью населенных пунктов, а также неразвитой инфраструктурой.

«Стоит отметить эффективную работу Минздрава в части обеспечения ФАП и центров общей врачебной практики лицензиями на отпуск лекарств для сельских жителей. В то же время реализация медикаментов в данных учреждениях формирует потребность в финансовых средствах, механизмы выделения которых не предусмотрены», – заявила Изотова.

Ранее на «правительственном часе» в Госдуме глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в регионах уже создан запас лекарственных препаратов минимум на четыре месяца. Такое поручение он давал субъектам 12 ноября. Министр также призвал с осторожностью подходить к вопросу регулирования цен на медицинские изделия, так как, по его словам, это может повлечь их дефицит.