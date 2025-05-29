Семь из 25 крупнейших фармкомпаний мира сообщили о снижении выручки в I квартале

В I квартале 2025 года сразу семь ведущих фармацевтических компаний США зафиксировали снижение выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно отчетам, среди 25 лидеров мирового фармрынка отрицательная динамика выручки отмечается только у производителей из США. Наиболее значительный спад показала Viatris — на 11%. За ней следуют Pfizer (-8%), Organon (-7%), Bristol-Myers Squibb (-6%), Regeneron (-4%), MSD (-2%) и Gilead (-0,3%). Основные причины:

Viatris зарабатывает благодаря дженерикам, однако маржи этой продукции на рынках развитых стран становятся все меньше. Компании приходится оптимизировать бизнес, избавляясь от непрофильных активов. Это рекордное сокращение доходов с момента ее основания в 2020 году.

зарабатывает благодаря дженерикам, однако маржи этой продукции на рынках развитых стран становятся все меньше. Компании приходится оптимизировать бизнес, избавляясь от непрофильных активов. Это рекордное сокращение доходов с момента ее основания в 2020 году. Pfizer столкнулась с резким падением продаж противоковидного препарата Paxlovid (нирматрелвир + ритонавир), объем реализации которого снизился с 2 млрд долл. в I квартале 2024 года до 491 млн долл. в этом году. Также стал приносить меньше доходов антикоагулянт «Эликвис» (апиксабан), который скоро подпадет под действие Закона о снижении инфляции в США, предусматривающего принудительное удешевление препарата.

столкнулась с резким падением продаж противоковидного препарата Paxlovid (нирматрелвир + ритонавир), объем реализации которого снизился с 2 млрд долл. в I квартале 2024 года до 491 млн долл. в этом году. Также стал приносить меньше доходов антикоагулянт «Эликвис» (апиксабан), который скоро подпадет под действие Закона о снижении инфляции в США, предусматривающего принудительное удешевление препарата. Bristol-Myers Squibb впервые за последние пять кварталов зафиксировала спад выручки. Это связано с падением спроса на препараты для лечения онкогематологических заболеваний — «Ревлимид» (леналидомид) и «Имновид» (помалидомид).

впервые за последние пять кварталов зафиксировала спад выручки. Это связано с падением спроса на препараты для лечения онкогематологических заболеваний «Ревлимид» (леналидомид) и «Имновид» (помалидомид). Regeneron сообщил о 16%-ном уменьшении объемов сбыта лекарства от заболеваний сетчатки глаза «Эйлеа» (афлиберцепт). Фармгигант указывает на усиление конкуренции со стороны «Вабисмо» (фарицимаб) швейцарской Roche.

сообщил о 16%-ном уменьшении объемов сбыта лекарства от заболеваний сетчатки глаза «Эйлеа» (афлиберцепт). Фармгигант указывает на усиление конкуренции со стороны «Вабисмо» (фарицимаб) швейцарской Roche. MSD (Merck&Co. — в США и Канаде) ослабила позиции на рынке КНР, где упала доходность вакцины «Гардасил» (от вируса папилломы человека) с 2,2 млрд до 1,3 млрд долл. от года к году. Компенсировать спад не удалось даже продажами известного онкопрепарата «Китруда» (пембролизумаб), который принес производителю 7,2 млрд долл. выручки.

(Merck&Co. в США и Канаде) ослабила позиции на рынке КНР, где упала доходность вакцины «Гардасил» (от вируса папилломы человека) с 2,2 млрд до 1,3 млрд долл. от года к году. Компенсировать спад не удалось даже продажами известного онкопрепарата «Китруда» (пембролизумаб), который принес производителю 7,2 млрд долл. выручки. Gilead зафиксировала небольшое снижение из-за нестабильного спроса на препараты для лечения ВИЧ и гепатита.

Представители отрасли подчеркивают, что на динамику продаж повлияли не только рыночные, но и политические факторы. Особое беспокойство вызывают планы администрации президента США Дональда Трампа снизить цены на фармпродукцию и ввести пошлины на ее ввоз из-за рубежа. Встревожило и назначение на пост министра здравоохранения Роберта Ф. Кеннеди-младшего, который известен критикой фарминдустрии и антивакцинаторской риторикой. По его инициативе американские органы здравоохранения потеряли тысячи сотрудников и миллиарды долларов госфинансирования.

В то же время ряд европейских и японских компаний, напротив, отчитались о положительных итогах квартала. Так, Daiichi Sankyo увеличила выручку на 21%, Astellas — на 11%, Novartis — на 12%, Sanofi — на 11%. Отличилась Eli Lilly, общие продажи которой выросли на 45% за счет препаратов для лечения диабета и ожирения Mounjaro и Zepbound (tirzeptide).

Подробнее о ситуации на западном фармрынке и рейтинге его лидеров по итогам I квартала читайте в материале «В состоянии турбулентности» («ФВ» № 13 (1172) от 27.05.2025).