Сенаторы США призвали разрешить производство дженериков семаглутида

Группа американских законодателей во главе с сенатором Элизабет Уоррен и конгрессменом Ллойдом Доггеттом призвала правительство США разрешить производство дженериков семаглутида, действующего вещества в препаратах «Оземпик» и Wegovy компании Novo Nordisk.

В письме министру здравоохранения и социальных служб США Хавьеру Бесерре говорится, что это позволит стабилизировать поставки в условиях высокого спроса, а также снизить «возмутительно высокие цены» на препараты от диабета 2-то типа и ожирения.

Парламентарии считают, что американские власти должны прибегнуть к «праву вмешательства» 1980 года, которое позволяет правительству США разрешить использование или производство любого изобретения господрядчикам без согласия обладателя патента на него. Несмотря на наличие такого механизма принудительного лицензирования, его никогда не реализовали.

Как утверждается, «Оземпик» и Wegovy вместе принесли более 38 млрд долл. выручки в прошлом году. При этом Novo Nordisk потратила на разработку и исследования препаратов в общей сложности 4,71 млрд долл. Некоммерческая организация по защите прав потребителей Public Citizen подсчитала, что страховая госпрограмма Medicare могла бы сэкономить от 5 млрд до 20 млрд долл. в первый год после появления на рынке дженериков Wegovy.

Ранее в этом году Сенат начал расследование по вопросу ценовой политики Novo Nordisk, обнаружив, что компания установила цену в 969 долл. за месячный курс «Оземпика» в США. При этом в Канаде препарат стоит 155 долл., в Дании, где находится головной офис фармгиганта, — 122 долл., в Германии — 59 долл. В 2023 году, когда на российском рынке были только оригинальные препараты с МНН семаглутид, средняя цена за упаковку (ее хватает на месяц) была 8,9 тыс. руб. (96 долл. по текущему курсу), в этом году — 5,8 тыс. руб. (64 долл.) за упаковку.

Комитет Сената США по вопросам здравоохранения, образования, труда и пенсий под председательством сенатора Берни Сандерса проведет слушания, посвященные ценам на семаглутид, сообщило агентство Reuters. На них выступит генеральный директор Novo Nordisk Ларс Фруергор Йоргенсен.