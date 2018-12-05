Сенаторы намерены отклонить закон о запрете создания с 2019 года ГУП и МУП

15:29
12 декабря 2018

Елена Сидорова

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Валентина Матвиенко | Фото: council.gov.ru

Совет Федерации не будет принимать закон, предусматривающий ликвидацию или реорганизацию ГУП и МУП на товарных рынках с 2019 г., потому что он антиконституционный, и отклонит его, заявила 12 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на семинаре Совета законодателей.

Как писал «ФВ», Госдума 11 декабря приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления запрета на создание и осуществление деятельности унитарных предприятий)».  

«Этот законопроект антиконституционен, Совет Федерации его принимать не будет, и мы уже сообщили об этом в администрацию президента. Он нарушает принципы распределения полномочий: федеральным законом пытаются регулировать сферу деятельности субъектов Федерации и муниципалитетов», – цитирует РИА «Новости» Валентину Матвиенко.

Она обратилась к присутствующему на семинаре спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением не принимать это закон.

По его словам, депутаты не смогут не учесть этой позиции Совета Федерации. Вместе с тем, по словам г-на Володина, документ можно доработать, а не отклонять на нынешнем этапе.

Напомним, что против принятия законопроекта в нынешней редакции выступал Комитет Госдумы по охране здоровья. 

«Комитет обеспокоен тем, что ликвидация или реорганизация ГУП и МУП, занимающихся фармацевтической деятельностью, может привести к негативным социальным последствиям в субъектах РФ. На такие предприятия возложены функции по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, обеспечению льготных категорий граждан лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения. При этом ГУП и МУП работают в условиях низкой конкурентной среды, так как для частного бизнеса эта деятельность низкорентабельная», – заявляла член комитета Татьяна Соломатина 6 декабря при обсуждении данного законопроекта на парламентских слушаниях. 
11 декабря член Комитета по охране здоровья Юрий Кобзев подчеркнул позицию комитета о необходимости сохранения унитарных предприятий, которые производят лекарственные препараты по рецептам врачей и осуществляют льготное лекарственное обеспечение граждан.

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