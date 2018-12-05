Сенаторы намерены отклонить закон о запрете создания с 2019 года ГУП и МУП

Как писал «ФВ», Госдума 11 декабря приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления запрета на создание и осуществление деятельности унитарных предприятий)».

«Этот законопроект антиконституционен, Совет Федерации его принимать не будет, и мы уже сообщили об этом в администрацию президента. Он нарушает принципы распределения полномочий: федеральным законом пытаются регулировать сферу деятельности субъектов Федерации и муниципалитетов», – цитирует РИА «Новости» Валентину Матвиенко.

Она обратилась к присутствующему на семинаре спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением не принимать это закон.

По его словам, депутаты не смогут не учесть этой позиции Совета Федерации. Вместе с тем, по словам г-на Володина, документ можно доработать, а не отклонять на нынешнем этапе.

Напомним, что против принятия законопроекта в нынешней редакции выступал Комитет Госдумы по охране здоровья.

«Комитет обеспокоен тем, что ликвидация или реорганизация ГУП и МУП, занимающихся фармацевтической деятельностью, может привести к негативным социальным последствиям в субъектах РФ. На такие предприятия возложены функции по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, обеспечению льготных категорий граждан лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения. При этом ГУП и МУП работают в условиях низкой конкурентной среды, так как для частного бизнеса эта деятельность низкорентабельная», – заявляла член комитета Татьяна Соломатина 6 декабря при обсуждении данного законопроекта на парламентских слушаниях.

11 декабря член Комитета по охране здоровья Юрий Кобзев подчеркнул позицию комитета о необходимости сохранения унитарных предприятий, которые производят лекарственные препараты по рецептам врачей и осуществляют льготное лекарственное обеспечение граждан.

