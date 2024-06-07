Сергей Глаголев призвал к единому применению норм ЕАЭС

Всем странам ЕАЭС к концу 2025 года нужно полностью перейти на общие правила игры на фармрынке, заявил в рамках ПМЭФ-2024 заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев. Он отметил недопустимость длительного сохранения национальных процедур регистрации препаратов, передает корреспондент «ФВ».

Важно сплотить экспертов и регуляторов вокруг применения единых норм ЕАЭС, заявил Глаголев. «Пока мы видим различие подходов к признанию результатов экспертиз, к применению объемов доклинических и клинических исследований», — пояснил замминистра.

По словам Глаголева, длительное сохранение национальных процедур регистрации препаратов «размывает» внимание участников, регуляторных органов от необходимости выработки и развития единых подходов.

«Отмечу необходимость разработки общих евразийских механизмов регистрации лекарственных препаратов в чрезвычайных ситуациях, включая риски дефицита, пандемии, — сказал Глаголев. — Второй момент — это ускоренный вывод на рынок не только прорывных препаратов, но и терапевтических аналогов и лекарственных препаратов, которые являются первым биоаналогом той или иной молекулы».



Для того чтобы страны могли обмениваться данными в рамках системы маркировки, у ЕАЭС должна быть единая информационная система, добавил Глаголев.

Замминистра отметил, что при принятии новой документации важно учитывать не только нормы гармонизированного права, но и национальные потребности. «Это идеология гармонизационных процессов во всем мире: когда не из глобального центра навязываются статичные нормы, но страны, близкие по уровню экономического развития, могут наиболее выгодно трансформировать их для своих пациентов», — резюмировал он.

Ранее Минздрав сообщил, что в 2023 году приведены в соответствие с правилами ЕАЭС 1867 регистрационных досье. Это двухгодичный объем регистраций лекарственных средств. Прежде ведомство ежегодно по национальным нормам выдавало около 1 тыс. регистрационных удостоверений.