«Северная Звезда» отсудила 51 млн рублей за фиктивное продвижение лекарств

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск НАО «Северная Звезда» к ООО «Европатент-2000», которая занималась продвижением лекарств истца. Фарморганизация просила взыскать с ответчика свыше 170 млн руб. неосновательного обогащения, однако ей присудили более 51 млн руб. Решение опубликовано в системе «Мой арбитр» и не вступило в законную силу.

В ноябре 2017 года между «Северной Звездой» и «Европатентом-2000» был заключен договор о продвижении лекарств. Исполнитель брался проводить разнообразные обучающие мероприятия для медицинских и фармацевтических работников, распространять информационные материалы заказчика. С января 2023 по февраль 2024 года фармкомпания перевела контрагенту 154,3 млн руб., однако доказательств реального оказания услуг не получила, следует из текста решения суда. В конце марта 2024 года заказчик направил исполнителю уведомление об отказе от договора в одностороннем порядке с требованием возвратить уплаченные по договору средства. Поскольку оно исполнено не было, «Северная Звезда» подала в суд.

Ответчик возражал против удовлетворения иска. Он настаивал на том, что всю работу надлежащим образом выполнил, а представить доказательства не может, потому что его выселили из старого офиса, где и хранились все затребованные документы. Истец же ссылался на Акт налоговой проверки № 24-10/4951 от 30 мая 2023 года, из которого следовало, что «Европатент-2000» не проводил мероприятия, оплаченные фармкомпанией. Суд уточнил, что в рамках проверки в поле зрения ФНС попали мероприятия, предусмотренные другим договором между сторонами, поэтому к данному делу эти обстоятельства отношения не имеют.

Тогда заказчик сам направил запросы в поликлиники и больницы, а также медицинские вузы с просьбой подтвердить проведение промо-мероприятий в 2023 году. Согласно полученным ответам, фактическое оказание услуг не подтвердилось на общую сумму более 51 млн руб. Именно ее и взыскал суд в пользу истца.