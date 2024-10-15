Склады обанкротившейся сети «Аптека от склада» в Перми продают за 208,8 млн рублей

В Кировском районе Перми выставлены на продажу три склада за 208,89 млн руб., объявление появилось на портале залогового имущества Сбербанка. Ранее склады принадлежали обанкротившейся фармацевтической сети «Аптека от склада» Андрея Годовалова и Николая Шаврина.

Общая площадь помещений — более 5,7 тыс. кв. м, год постройки — 1992, высота потолков — 11 м. На продажу выставлены и земельные участки под объектами, а также здание проходной. Имущество находится в залоге у Сбербанка.

Весной 2024 года Арбитражный суд Пермского края признал банкротами обоих совладельцев дистрибьютора «Годовалов» и аптечной сети «Аптека от склада». В отношении Годовалова и Шаврина ввели процедуру реализации имущества. У дистрибьютора было пять складских комплексов и логистических центров в Перми, Шолохово, Кирове, Тюмени, Новосибирске.

В августе имущество обанкротившихся владельцев ООО «Годовалов» подготовили к продаже. Общая стоимость 32 лотов составила более 439 млн руб.