Сколько денег компании тратят на эксперимент по доставке Rx-лекарств

Мир, страна, регионы

Интернет-аптеки и онлайн-консультации врачей занимают более 75% доли глобального рынка e-Health. Ожидается, что этот рынок будет расти с совокупным среднегодовым темпом роста (CAGR) примерно на 11% в течение 2023—2027 годов и достигнет более 100 млрд долл. Такие данные в ходе 30-го Российского фармфорума им. Семашко в Санкт-Петербурге привела руководитель консалтинговой практики, Россия и СНГ, компании IQVIA Ольга Макарова, передает корреспондент «ФВ».

Интернет-аптеки, как один из сегментов мирового рынка e-Health в 2022 году достиг 43% и стал лидером по объему среди остальных сегментов, таких как e-Health приложения, e-Health устройства, онлайн-консультации врачей. В России в 2022 году продажи фармпродукции через интернет достигли примерно 10—12% от всего рынка. Тройка лидеров — «Apteka.ru», «Сбер Еаптека», «Здравсити».

Эксперимент по доставке рецептурных препаратов, который стартовал в Москве, Московской и Белгородской областях — очередной шаг к развитию российского e-com. Но шагает он, как ослик на веревке, по кругу. Такую ассоциацию привел генеральный директор «Здравсити» Борис Попов. И потому ожидать каких-либо значительных успехов, очень рано.

У кого есть деньги на ЕМИАС

Самый емкий рынок среди регионов — участников эксперимента — Москва. И именно здесь возникло недопонимание между регуляторами и бизнесом. Существующую ЕМИАС — систему обслуживания электронных льготных рецептов пытаются сделать основой коммерческих онлайн-продаж рецептурных препаратов. Это значит, что покупатель может приобрести дистанционно Rx-препарат только через ЕМИАС. Но онлайн-ритейл не видит в этом логики: далеко не все потребители используют ЕМИАС. Кроме того, такая система не позволяет видеть цены на препараты. Она же подразумевает и особые требования к курьерам.

«Для коммерческих бизнес-моделей — это сложно. Поэтому переговорный процесс с Москвой продолжается. Надеемся, что его конечным результатом будет появление возможности у потребителей оформить и получить по электронному рецепту свой заказ через обычное приложение маркетплейса или онлайн-аптеки», — сказал руководитель вертикали лекарства и БАД компании «Яндекс» Максим Агарев.

Впрочем, отдельные игроки уже вложились и интегрировались с ЕМИАС, чтобы получить доступ к участию в эксперименте в Москве. Но комментарии их не радостны.

«1700 человекочасов потребовалось «Здравсити» для интеграции с ЕМИАС и 3,5 млн руб. Такая суровая статистика», — рассказал Попов.

При этом эксперт подчеркивает, что децентрализованная система привела к тому, что каждый регион может самостоятельно выбирать техническое обеспечение эксперимента, а значит, требовать от бизнеса интеграции с разными приложениями.

Далеко не каждая компания готова тратить время и деньги на участие в таком эксперименте. «Мы участвуем, мы тратим деньги, потому что они у нас есть, — сказал представитель «Здравсити», сомневающийся, что такие возможности есть у всех желающих присоединится к эксперименту. — Электронный рецепт — это и ожидание, и разочарование. Мы потратили много времени и сил».

Новая жизнь почты

На фоне сложного процесса технической интеграции с государственными системами электронного рецепта тема эффективности курьерской доставки пока мало беспокоит бизнес. Сейчас главная цель — добиться ее легализации.

«Доставка — реальность сегодняшнего дня. Важно, чтобы пал последний бастион и лекарства разрешили доставлять. Это ненормально, когда все можно, а лекарства нельзя», — сказал Агарев. Эксперт уверен, что к 2040 году на доставку придется более половины онлайн-покупок.

В «Здравсити» же разочаровались эффективностью доставки, обкатав ее на разрешенном ассортименте. «У нас доставка занимает 10%. Мы ее субсидировали, но решили не продолжать инвестировать в бесплатную доставку. Это дорого», — пояснил Попов.

А вот Почта России, которая недавно отказалась от грандиозных планов по открытию собственных аптечных пунктов и решила сосредоточится на доставке онлайн-заказов, планирует пойти в этом направлении дальше: предложить фармрынку логистические услуги по доставке сырья и субстанций для фармпроизводства.

По словам руководителя дирекции по развитию бизнеса «Лекарства» Владимира Виноградова, сейчас почта доставляет лекарства в 1200 отделений для жителей удаленных и труднодоступных местностей. В планах — удвоить их количество до конца лета.

Впрочем, судя по всему, разочаровавшись в аптечном бизнесе, Почта России решила найти иное применение своим логистическим мощностям.

Компания доставляет более 200 млн заказов в год, из которых около половины — иностранный заказ. Почта выделила отдельное направление: международные грузоперевозки, в том числе и из Китая, и на регулярной основе использует контейнерные поезда, поделился информацией Виноградов.

«В принципе, если речь пойдет о массовых объемах в том числе сырья, субстанций, одно из направлений Почты России — этими задачами и заниматься. Это рынок растущий. А мы попробуем дешево доставить», — пообещал он.