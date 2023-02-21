Следующее заседание по делу Бориса Шпигеля пройдет в СИЗО

Следующее заседание по делу Бориса Шпигеля состоится в СИЗО, в котором он находится под стражей, в связи с плохим самочувствием бизнесмена, сообщили «ФВ» представители защиты Шпигеля.

Измайловский районный суд Москвы 20 февраля удовлетворил ходатайство адвокатов экс-главы «Биотэка» о проведении заседаний в здании СИЗО-1 «Матросская тишина». «Согласно заключению врачей больницы СИЗО-1, транспортировка Шпигеля «создает дополнительную угрозу его жизни, вплоть до фатального исхода», — сообщили «ФВ» представители защиты бизнесмена. Они также напомнили, что именно по этой причине на протяжении двух лет Шпигель ни разу не был доставлен в здание суда — все заседании проходили в формате видеоконференцсвязи (ВКС).

Впрочем, это единственное ходатайство защиты, удовлетворенное судом. Адвокаты также ходатайствовали о возвращении дела прокурору и об истребовании судом всех записей телефонных переговоров за весь период прослушивания фигурантов дела.

«Обвинение не конкретизировано: не установлены ни место, ни время, ни способ преступления. Не установлен даже размер взятки — формулировка звучит как «не менее 30 млн», а это и 31 млн, и 130 млн. С таким защита сталкивается впервые», — комментируют адвокаты вопрос возврата дела прокурору.

Что касается телефонных звонков, то отказ аргументирован с формулировкой «следователь самостоятельное лицо и сам устанавливает ход расследования», пояснили юристы. «Оперативные сотрудники, прослушивая все записи, выбрали на свое усмотрение записи отдельных телефонных переговоров, которые, по их мнению, подтверждают обвинение. Из 29 дисков, на их усмотрение, сформировали шесть, которые передали следователю. А защита такого права, как прослушать все разговоры, лишена», — заявили адвокаты.

Ранее адвокат Шпигеля Зарина Фарниева сказала «ФВ», что суд уклоняется от рассмотрения критического состояния Шпигеля. По ее словам, тот факт, что состояние здоровья бизнесмена ухудшается по мере нахождения в СИЗО в течение двух лет, судом просто не рассматривается. В феврале Апелляционная инстанция Верховного суда отказала в прошении защиты Бориса Шпигеля изменить ему меру пресечения на домашний арест.

Следствие обвиняет Бориса Шпигеля, его жену Евгению Шпигель и директора компании «Фармация» Антона Колоскова в даче многомиллионных взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. 5 апреля стало известно о завершении расследования дела Шпигеля. В декабре уголовное было направлено для рассмотрения в Измайловский суд Москвы. Такое решение вынес Верховный суд после ходатайства Генеральной прокуратуры об изменении территориальной подсудности. Фигуранты, в том числе Шпигель, попросили передать дело в ближайший к СИЗО суд, чтобы их конвоирование на процесс занимало меньше времени.

В середине октября на имущество обвиняемых был наложен арест на общую сумму более 1,8 млрд руб. У них арестованы более 60 объектов недвижимого имущества, а также свыше 3,5 тыс. редких произведений искусства.