Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРозница
Сотрудники аптек отметили...

Сотрудники аптек отметили рост числа работающих с ними по маркетинговым договорам компаний

09.07.2024
12:28
Екатерина Погонцева
Аптеки наращивают сотрудничество с компаниями-производителями: количество партнеров, с которыми заключены маркетинговые контракты, выросло за год с 20,2 до 21,3%. При этом доля законтрактованного ассортимента весной 2024 года составила 41,7% против 43,7 весной 2023 года.
Фото: 123rf.com

Свыше 15% менеджеров по закупкам несетевых аптек отметили наличие маркетинговых контрактов с компаниями-производителями. Этот показатель вырос по сравнению с осенью 2023 года (11,1%), но практически сравнялся с показателем весны 2022 года (15,8%). При этом весной 2023 года отмечался еще более высокий уровень сотрудничества одиночных аптек с производителями: 18% респондентов указали на наличие маркетинговых соглашений. Такие данные приводит компания Ipsos, которая провела исследование Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов» (весна 2024).

Количество акций, проводимых фармкомпаниями для первостольников сетевой и несетевой розницы, весной текущего года увеличилось.

0.jpg (821 KB)

При этом доля законтрактованного ассортимента в целом в аптечных организациях не изменилась по сравнению с осенью 2023 года (41,7%), однако несколько уменьшилась по сравнению с весной 2023 года (43,7%).

Как аптекам извлечь максимальную пользу из маркетинговых договоров и какие ошибки чаще всего допускают представители розницы, читайте в материале «Девять бонусных ошибок. На что обратить внимание аптекам при работе по маркетинговым контрактам» в «ФВ» № 16 (1145) от 09.07.2024.

Читать материал полностью

09.07.2024
Девять бонусных ошибок. На что обратить внимание аптекам при работе по маркетинговым контрактам
Фармацевтический вестник №16 (1145) / 2024

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.