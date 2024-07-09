Сотрудники аптек отметили рост числа работающих с ними по маркетинговым договорам компаний

Свыше 15% менеджеров по закупкам несетевых аптек отметили наличие маркетинговых контрактов с компаниями-производителями. Этот показатель вырос по сравнению с осенью 2023 года (11,1%), но практически сравнялся с показателем весны 2022 года (15,8%). При этом весной 2023 года отмечался еще более высокий уровень сотрудничества одиночных аптек с производителями: 18% респондентов указали на наличие маркетинговых соглашений. Такие данные приводит компания Ipsos, которая провела исследование Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов» (весна 2024).

Количество акций, проводимых фармкомпаниями для первостольников сетевой и несетевой розницы, весной текущего года увеличилось.

При этом доля законтрактованного ассортимента в целом в аптечных организациях не изменилась по сравнению с осенью 2023 года (41,7%), однако несколько уменьшилась по сравнению с весной 2023 года (43,7%).

Как аптекам извлечь максимальную пользу из маркетинговых договоров и какие ошибки чаще всего допускают представители розницы, читайте в материале «Девять бонусных ошибок. На что обратить внимание аптекам при работе по маркетинговым контрактам» в «ФВ» № 16 (1145) от 09.07.2024.