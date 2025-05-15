Совет ЕЭК вновь продлил временные меры по обращению лекарств при ЧС или дефектуре

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил решение № 29 от 14.05.2025, которым вносятся изменения в Решение Совета ЕЭК № 96 от 10.06.2022 «О временных мерах по установлению особенностей обращения лекарственных средств для медицинского применения».

Согласно первому пункту решения № 96, уполномоченные органы государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вправе устанавливать временный порядок обращения лекарств, действующий до 31 декабря 2024 года, сохранив возможность осуществления регистрации препаратов в соответствии с правилами, утвержденными решением Совета ЕЭК № 78 от 03.11.2016 «О правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения».

Действие специальных полномочий регуляторов продлили до 31 декабря 2027 года.

Решение вступает в силу с 24 мая и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Ранее дату переносили с конца 2023 года на конец 2024-го.

В России особенности, о которых идет речь, утверждены Постановлением Правительства РФ ‎№ 593 от 05.04.2022 в части ускоренной регистрации лекарств, ввоза препаратов в иностранной упаковке и других подобных мер, а также Постановлением Правительства РФ № 440 от 23.03.2022 в части упрощенного порядка внесения изменений в регдосье. Ранее действие этих документов также было продлено до конца 2027 года.