Совет директоров Genetico назначил нового гендиректора
Совет директоров Genetico (дочерняя компания «Артген биотех») избрал нового генерального директора компании. Как сообщили в пресс-службе организации, Игорь Жарких вступит в должность 2 сентября 2025 года.
Владимир Каймонов, занимавший пост генерального директора Genetico с 2021 года, останется в Совете директоров компании.
Игорь Жарких в разное время занимал должность генерального директора фармацевтической компании «Сагмел», сети ортопедических салонов «Ортека», сети медицинских центров «Лечу.ру». Он также работал в российских компаниях сектора здравоохранения: сети медицинских центров «АВС-медицина», Центре индустрии здоровья «Сбера».
ПАО Genetico — дочерняя компания «Артген биотех» (бывш. Институт стволовых клеток человека). Компания занимается разработками в области медицинской генетики и генетических исследований.
В апреле 2023 года Genetico разместила 10 млн акций (12%) в рамках IPO на Московской бирже по цене 17,88 руб. за штуку. Компания привлекла 178,8 млн руб. Спрос на акции превысил предложение в 2,5 раза, сообщили в пресс-службе компании.
В июле 2025 года «Артген биотех» выкупила 7 млн акций дочерней Genetico, размещенных по закрытой подписке. «Артген биотех» инвестировал в Genetico 238 млн руб., выкупив допэмиссию «дочки».
