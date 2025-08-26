Совет директоров Genetico назначил нового гендиректора

ПАО Genetico — дочерняя компания «Артген биотех» (бывш. Институт стволовых клеток человека). Компания занимается разработками в области медицинской генетики и генетических исследований.

В апреле 2023 года Genetico разместила 10 млн акций (12%) в рамках IPO на Московской бирже по цене 17,88 руб. за штуку. Компания привлекла 178,8 млн руб. Спрос на акции превысил предложение в 2,5 раза, сообщили в пресс-службе компании.

В июле 2025 года «Артген биотех» выкупила 7 млн акций дочерней Genetico, размещенных по закрытой подписке. «Артген биотех» инвестировал в Genetico 238 млн руб., выкупив допэмиссию «дочки».