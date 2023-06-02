Совфед предложил ограничить ввоз импортных ветпрепаратов из недружественных стран

В России предложили ограничить ввоз импортных ветеринарных препаратов из недружественных стран через повышенные пошлины (35%). Такие рекомендации подготовлены по итогам парламентских слушаний Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации. Сенаторы направили их в правительство, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Изменения предлагают внести в Постановление Правительства № 2240, дополнив его соответствующим перечнем ветеринарных препаратов. В список недружественных стран, согласно распоряжению правительства № 430-р, входят США, Великобритания, Канада и государства — члены ЕС. Авторы инициативы считают, что подобная мера поспособствует росту отечественного производства. При этом они отмечают, что это целесообразно в случае «наличия достаточных объемов отечественного производства их аналогов».

«Мы не говорим, что нужно все запретить. Но есть препараты, которые имеют аналоги в России или их можно закупать на альтернативных рынках. Сегодня стало очевидным, что мы должны наращивать свое производство, а также сотрудничать с теми странами, которые тоже в этом заинтересованы», — сообщила член Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева.

Также в Совете Федерации предложили рассмотреть и другие меры поддержки российских производителей. В частности, увеличить финансирование по программе «обеспечение химической и биологической безопасности России», включить крупнейших отечественных производителей ветпрепаратов в перечень системообразующих организаций, претендующих на господдержку, а также признать отрасль критически значимой для сельского хозяйства.

«Известия» направили запрос в правительство с просьбой указать позицию по этим вопросам. В пресс-службе кабмина подтвердили получение документа и отметили, что он «был направлен для рассмотрения в установленном порядке в Минсельхоз». В ведомстве сообщили, что сейчас на рынке представлено более 2,2 тыс. лекарств для животных, 1,3 тыс. из них — отечественного производства. У наиболее востребованных препаратов зарубежного производства есть отечественные аналоги.

Представители отрасли опасаются, что такое решение может негативно сказаться на рынке и привести к подорожанию и дефициту этой продукции. Сфера сильно зависит от импорта, и заместить все лекарства отечественными в ближайшей перспективе невозможно. По словам исполнительного директора Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей Семена Жаворонкова, ветеринарные специалисты и владельцы животных должны иметь свободный доступ к необходимым препаратам, а ограничения снизят фактическую доступность лекарств для потребителей. Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов отметил, что мера была бы целесообразна, если бы уже производилось нужное количество ветпрепаратов, причем таких, которые пользуются доверием покупателей и высоким спросом.

В Россельхознадзоре сообщили ТАСС, что предпосылок дефицита ветеринарных препаратов в стране нет. Иностранные компании уже ввезли в страну 70% от объема поставок за весь 2022 год, отечественные компании также наращивают производство.

Накануне в Федеральном центре охраны здоровья животных сообщили об уходе шести производителей ветеринарных вакцин для крупного рогатого скота — из США, Венгрии, Испании, Нидерландов и Франции. В структуре импорта на их долю приходится 90% поставляемой продукции. Однако зарубежные вакцины занимают небольшую долю рынка, в центре сейчас разрабатывают аналоговые препараты.

В марте Россельхознадзор сообщал, что ряд зарубежных производителей ветеринарных препаратов отзывают заявления на проведение инспекций своих производственных площадок. В их числе Boehringer Ingelheim, Vetoquinol S.A., Zoetis Inc., MSD Animal Health. Без соответствующего сертификата зарубежные производители не смогут поставлять ветеринарные лекарства в Россию с 1 сентября.