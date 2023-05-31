Федеральный центр охраны здоровья животных сообщил об уходе шести производителей вакцин для КРС

Шесть производителей ветеринарных вакцин для крупного рогатого скота (КРС) из США, Венгрии, Испании, Нидерландов и Франции уходят с российского рынка. В структуре импорта на их долю приходится 90% поставляемой продукции. Об этом рассказал заведующий лабораторией биотехнологии и конструирования вирусных препаратов Федерального центра охраны здоровья животных Александр Кононов, его слова передает портал «Ветеринария и жизнь».

По словам специалиста, 42,5% из них приходится на препараты для профилактики клостридиозов крупного и мелкого рогатого скота. Более 20% — на ассоциированные вакцины с лептоспирозом. 37% рынка представлены неполными аналогами импортных вакцин, применение которых позволяет проводить профилактику основных, экономически значимых вирусных болезней КРС. Разработка полных аналогов возможна в 2024—2025 годах, отметил Кононов.

При этом он отметил, что импортные вакцины для КРС занимают маленькую долю российского рынка. В 2022 году ввезено суммарно 29,2 млн доз препаратов.

«Перед нами стоит задача разработать целый комплекс аналоговых вакцин, которые не уступали бы импортным по эффективности и значимости для животноводов», — добавил Кононов.

Ученые центра разрабатывают вакцины против парагриппа-3, инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, респираторно-синцитиальной вирусной инфекции (РСВИ) и лептоспироза КРС, а также иммунобиологические препараты против заразного узелкового дерматита из штамма Neethling. Эти вакцины намерены зарегистрировать в 2023 году.

Также в 2024 году планируют разработать аутовакцину против пастереллеза, гемофилеза, колибактериоза КРС и вакцину против мастита коров. В 2025 году — ассоциированные вакцины против вирусных болезней КРС с добавлением антигена РСВИ, а также ассоциированные вакцины против ротавирусной и коронавирусной инфекции КРС с добавлением антигена Escherichia coli.

В марте Россельхознадзор сообщал, что ряд зарубежных производителей ветеринарных препаратов отзывают заявления на проведение инспекций своих производственных площадок. В их числе Boehringer Ingelheim, Vetoquinol S.A., Zoetis Inc., MSD Animal Health. С 1 сентября 2023 года зарубежные производители смогут поставлять ветеринарные лекарства в Россию только после прохождения соответствующей аттестации. Для входа в страну компании должны соответствовать требованиям правил ЕАЭС — надлежащей производственной практики GMP.

В Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей «ФВ» заявляли, что производители не отказываются от проверок, но отмечают нехватку времени на прохождение необходимого числа инспекций. В апреле в Госдуме попросили о переносе на два года внедрения требования о соответствии GMP для производителей импортных ветпрепаратов.