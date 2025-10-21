Созданный ИИ препарат от рака впервые показал эффективность в исследованиях на людях

Препарат IAM1363, полностью созданный с помощью искусственного интеллекта, впервые показал эффективность при раке в ходе клинических испытаний, не вызвав серьезных побочных эффектов. Разработавшая его американская биотехнологическая компания Iambic Therapeutics представила результаты I/Ib-фазы в пресс-релизе.

В выборку вошли 64 человека, безуспешно прошедших несколько курсов лечения различными средствами. У 5 из 18 (28%) испытуемых, получавших перорально максимальную дозировку в 960 мг, опухоли стали меньше более чем на 30%. Лекарство оказалось действенным против опухолей легкого, желудка и молочной железы, а также редких форм рака. Среди участников с новообразованиями, распространившимися в головной мозг, эффект отмечен у каждого третьего.

Как указывается, технологии машинного обучения позволили обнаружить действующее активное вещество и провести исследования на животных менее чем за два года. Обычно на это требуется от четырех до семи лет.

IAM1363 блокирует HER2, который в норме контролирует деление клеток. Однако при мутации или избыточной выработке этого белка клетки начинают бесконтрольно размножаться, провоцируя развитие рака. Чаще всего — молочной железы (15—30% случаев), желудка (до 34%) и гастроэзофагеального соединения (29—31%), протоков слюнных желез (до 43%), желчного пузыря (до 31%), реже — мочевого пузыря (до 18%), яичников, матки (6%), легкого (2—4%), пищевода, кишки, поджелудочной железы и предстательной железы.

Также сообщается, что медикамент может преодолевать гематоэнцефалический барьер — фильтр головного мозга, препятствующий проникновению большинства препаратов из кровотока. Это особенно важно для лечения HER2-позитивных опухолей, которые на поздних стадиях распространяются на мозговые ткани в 30—50% случаев.

Iambic основана в 2020 году. Стартап разрабатывает еще два препарата с использованием нейросетей: первый — от новообразований с хромосомной нестабильностью (когда клетки теряют или приобретают лишние хромосомы при делении; испытания на людях планируется начать до конца этого года), второй — для лечения солидных опухолей (еще не завершил доклинические испытания). С прошлого года фирма привлекла более 150 млн долл. от Mubadala Capital, NVIDIA, Abingworth, Coatue и Qatar Investment Authority.