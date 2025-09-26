Средняя зарплата фармацевтов в России выросла на 16% за год

Средняя зарплата фармацевтов в России достигла 74,1 тыс. руб. в 2025 году, что на 10 тыс. руб. или 16% выше, чем в 2024-м. Такие данные предоставила для «Газеты.Ru» пресс-служба рекрутингового ресурса hh.ru. Самые высокие зарплаты предлагают в Москве (97,2 тыс. руб.), Московской области (96,4 тыс. руб.), Ямало-Ненецком автономном округе (93,4 тыс. руб.) и Сахалинской области (90 тыс. руб.).

С начала года в России открыто более 33 тыс. вакансий для фармацевтов — на 12% больше, чем год назад. Большинство вакансий сосредоточено в Центральном федеральном округе (40%).

Основной спрос наблюдается среди специалистов с опытом 3—6 лет и возрастом 19—30 лет.

В вакансиях чаще всего требуются навыки знания фармакологии, навыки продаж и грамотная речь, реже — энтузиазм и презентабельный внешний вид.

«ФВ» писал, что средняя зарплата фармацевтов по стране в 2024 году составляла около 60 тыс. руб.