Стали известны номинанты по итогам первого этапа голосования XXIII «Платиновой унции»

На заседании были подведены итоги первого этапа работы экспертного совета, проанализирован статус заявок, поданных на участие в номинации «Проект года», и их соответствие установленным в номинациях критериям, а также изучены списки претендентов на номинацию «Динамика года».

О голосовании

Победителей в основных номинациях конкурса (табл. 1, табл. 2) определяют по результатам голосования экспертного жюри. В него входят представители научной общественности, авторитетных B2B изданий фармрынка, генеральные директора фармкомпаний — последние не могут голосовать за свою компанию.

Во время голосования эксперты ориентировались на данные аналитических компаний: AlphaResearch&Marketing, RNC Pharma, DSM Group, IQVIA и IpsosHealthcare.

Итоговый список

Заявочные номинации

В рамках заседания развернулась дискуссия вокруг ряда проектов, поданных для участия в заявочных номинациях конкурса: «Бизнес-проект», «Социальный проект», «Digital-проект».

Организационным комитетом также принято решение запросить у номинантов дополнительные сведения по представленным digital-проектам: количественные характеристики скачиваний, подключенных пользователей и т.д.

Что дальше

Номинации, призванные отметить динамику года компаний (государственный и коммерческий сектор) и препаратов (государственный и розничный сегмент), в результате обсуждения претерпели некоторые изменения.

Организационным комитетом принято решение представить экспертному совету для голосования на втором этапе по две сводные таблицы в каждой номинации. Таблицы будут отражать абсолютный и относительный прирост (последний — среди компаний TOP200 и препаратов TOP500 соответственно).

Организационным комитетом также принято решение впервые за многие годы не присуждать номинацию «Сделка года» по итогам 2022 года.

«В связи со спецификой года и малым количеством значимых сделок на рынке», — прокомментировал основатель конкурса и председатель организационного комитета Юрий Крестинский.

Что касается специальных номинаций, то интрига сохраняется. Подробности оргкомитет сообщит позднее.

Второй этап голосования начнется 20 февраля и продлится до 31 марта.

Далее результаты конкурса будут отправлены на аудит. Официальный аудитор «Платиновой унции – 2022» — «Группа компаний Б1» — правопреемник многолетнего аудитора конкурса компании EY.

Предварительная дата проведения церемонии награждения победителей — 20 апреля.

Таблица 1

Предварительный список номинантов* «Платиновой унции» (по результатам голосования на первом этапе конкурса) Производитель лекарственных средств. Крупнейшие производители ЛС Bayer «Биокад» «Отисифарм» «Фармстандарт» Stada/ «Нижфарм» Производитель лекарственных средств. Нишевые и специализированные производители ЛС «Вертекс» «Герофарм» Ipsen «Полисан» Recordati Дистрибьютор лекарственных средств «Гранд Капитал» «Катрен» «Протек» «Пульс» «Р-ФАРМ» Аптечная сеть. Федеральная аптечная сеть «Апрель» (Краснодар) «Имплозия» (Самара) «Неофарм» / «Аптеки Столички» (Москва) «Планета здоровья» (Пермь) «Ригла» / «Будь здоров» / «Живика» (Москва) Аптечная сеть. Региональная аптечная сеть «Здоров.RU» (Москва) «Монастырев РФ» (Владивосток) «Невис» (Санкт-Петербург) «Фармацевт+» (Ростов-на-Дону) «Эдельвейс» (Кемерово) E-commerce «Аптека.ру» АСНА «Здравсити» «Ригла» «ЕАПТЕКА» Безрецептурный препарат «Арбидол» ( «Отисифарм») «Детралекс» (Servier) «Ингавирин» («Валента Фармацевтика») «Нурофен» («Рекитт Бенкизер Хэлскэр») «Терафлю» ( «ГлаксоСмитКляйн Хелскер») Рецептурный препарат «Конкор» («Мерк Сероно») «Ксарелто» (Bayer) «Мексидол» («Фармасофт») «Немисил» («Берлин-Хеми») «Эликвис» (Pfizer) Лонч года «Лекофен» (Novartis) «Мирамед» («Эвалар») «Простатекс» («Герофарм») «Риностейн» («Гротекс») «Троксактив» (Teva)

Таблица 2

Заявочные номинации «Платиновой унции» Компания Проект Проект года (социальный проект) ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз» #СнимиДавление Первый художественный фильм в поддержку пациентов с диагнозом рак легкого и их близких «Быть героем» «Умный алгоритм для идентификации пациентов с ХБП» ЗАО «ФармФирма «Сотекс» «Активное долголетие» «Образовательно-профориентационная программа» ООО «Герофарм» Конкурс школьных социальных проектов «Могу все изменить!» Проект-исследование «Дети тоже болеют диабетом» АО «Генериум» «Особенный, как все» ООО «ЭМГ»/ГК Philin Philgood «Редкое искусство помогать» АО «Босналек» «Здоровое лето» БФ «Протек» «Наука в регионы» АО «Почта России» «Дистанционный рекрутинг потенциальных доноров костного мозга» АО «Нацимбио» Совместная выставка АО «Нацимбио» и Политехнического музея «Жизнь с вирусами» в России Бизнес-проект года ООО «Тева» Вывод на рынок таблеток «Троксактив» для доступного лечения хронических заболеваний вен АО «Губернские аптеки» «Красивое импортозамещение» ООО «Др. Редди’с Лабораторис» «Внедрение инновационных достижений фармакологии для практической медицины» ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз» «Защита уязвимых пациентов от COVID-19» АО «Фармасинтез» «Строительство завода по производству гормональных препаратов» на базе ООО «Фармасинтез-Тюмень» АО «Акрихин» «Широкая программа продвижения бренда «Акридерм» АО ЦВ «Протек» «Строительство новых терминалов ТСТ-3 и ТСТ-4 логистического парка «Транссервис» — центрального логистического комплекса ЦВ «Протек» в Пушкино (Московская обл.)» АО «Почта России» «Доставка лекарств жителям малых населенных пунктов и труднодоступных местностей» STADA (АО «Нижфарм») Локализация производства препарата «Эдарби» для обеспечения российских пациентов с артериальной гипертензией высококачественной терапией на постоянной основе ПАО «Аптечная сеть 36,6» «Проект по повышению финансовой устойчивости аптечной сети» Digital-проект STADA (АО «Нижфарм») Cardio Times «Доктор на все руки» «Гинекологика» ООО «Др. Редди’с Лабораторис» Проект «Альянс против боли» на сайте Медзнат ООО «Энроллми.ру» «Регистр наблюдательных и иных исследований НАРНИС» АО «Сервье» «Кардиоюридическая консультация» ООО «Мир врача», ООО «Мир» и ООО «Статус презенс» «Эхо-система» — цифровая экосистема для коммуникации со специалистами здравоохранения на ведущих специализированных онлайн-площадках ООО «ЭМГ»/ГК Philin Philgood «Помощь редким» ООО «ЕАПТЕКА» VK-шоу «На приеме у ...» ООО «Олайнфарм Рус» Мобильное приложение для врачей: «Здоровье.ру Врач» ООО «Тева» Клиентская экосистема для врачебной аудитории ООО «Консилиум медикум» «Клуб детских гастроэнтерологов и педиатров» ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России «Симуляционный виртуальный фармацевтический комплекс GxP «Виртуальный завод 2.0. Твердые формы» ООО «Сислинк ДТС» CISLINK MDLP

*Номинанты представлены в алфавитном порядке.

Источник: оргкомитет конкурса «Платиновая унция»