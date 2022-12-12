Стали известны победители турнира «Фармвестника» по боулингу

8 декабря в московском развлекательном центре «Карибия» прошла очная встреча участников фармрынка «PROекции будущего». Мероприятие было организовано ГК «Бионика» и «Фармацевтическим вестником».

Мероприятие состояло из двух частей – деловой дискуссии и турнира по боулингу за кубок «Фармацевтического вестника». Во время деловой части выступили заместитель генерального директора AlphaRM Татьяна Литвинова, HR-директор компании «НоваМедика» Юлия Борцова, основатель ресурса Pharma&Medical Recruitment Наталия Каширина, директор по персоналу ГК «Аптечная сеть 36,6» Анастасия Футанова, эксперты в фарминдустрии страхового брокера АСТ Оксана Гузевская и Полина Коровина.

Участники дискуссии рассказали, зачем фармацевтической сфере необходима аналитика, и поделились стратегиями в работе с персоналом. Так, в своем докладе Татьяна Литвинова назвала сети-лидеры по покупке аптек в 2022 году. Лидером, согласно данным аналитиков на октябрь, стала аптечная сеть «Фармленд» (Уфа). На втором месте рейтинга расположилась сеть «Твой доктор» (Тула) в составе партнерства ИРИС (Москва), а третье место в рейтинге занимает «Фармаимпекс» (Ижевск) — также в составе ИРИС.

После окончания деловой части прошли соревнования по боулингу. Партнерами турнира выступили страховой брокер АСТ и дистрибьютор «Мьюз Медиа» (официальный и эксклюзивный дистрибьютор продукции NOWfoods в России). Победителем этого года стала команда компании «Зелдис-Фарма». Второе место занял коллектив «Мьюз Медиа», на третьем месте оказалась команда из «Аристо Фарма». Лучшим игроком был признан генеральный директор «Мьюз Медиа» Александр Черниченко.