Форум «Евразия» – диалог о регулировании фармсектора Евразийского экономического пространства

К диалогу приглашены представители всех регуляторных ведомств России и стран содружества и Европы.

Среди докладчиков:

Кора Дордайн-фан дер Ступ , член CMDh / старший советник по вопросам политики, Департамент управления, регулирования и международных отношений, оценочная комиссия по лекарственным средствам в Нидерландах.

Дмитрий Рождественский, начальник отдела координации работ в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий Департамента технического регулирования и аккредитации, Евразийская экономическая комиссия.

Айгуль Шоранова , генеральный директор, Национальный центр экспертизы лекарственных средств Республики Казахстан.

Cевара Каримова, начальник отдела государственной научно-технической экспертизы изобретений и экспертизы полезных моделей, Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан.

Елена Гаврилова, заместитель директора Федерального института промышленной собственности, Роспатент.

Надира Асылбекова , заведующая отделом осуществления прав интеллектуальной собственности управления права, Кыргызпатент.

Наталья Тарасевич , начальник отдела по юридической и кадровой работе, РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Ирина Ивкина, консультант отдела защиты прав интеллектуальной собственности Департамента развития предпринимательской деятельности, Евразийская экономическая комиссия.

Жанна Бирич, заместитель директора Департамента антимонопольного регулирования, Евразийская экономическая комиссия.

Талгат Берекетов, начальник отдела государственных закупок Департамента конкурентной политики и политики в области государственных закупок, Евразийская экономическая комиссия.

Роджер Элиа , генеральный директор в странах СНГ, MERCK BIOPHARMA.

Артур Валиев , генеральный директор, Сан Фарма Россия.

Софья Котелевцева, руководитель регуляторного департамента Евразийского Региона, Sanofi.

Евгения Винтер , директор по вопросам комплайенса, Россия и Евразия, Teva Pharmaceuticals.

Андрей Москвич, директор департамента интеллектуальной собственности, Биокад.

Abbott | Eurasian Economic Commission | Agency on Intellectual Property | Agency of the Republic of Uzbekistan | Astellas | Medipal-Onko | Acino Pharma | AstraZeneca | Bayer | Berlin-Chemie | Biocad | BMS | Bristol Myers-Squibb | Center of Scientific Advice | Federal Service for Intellectual Property – ROSPATENT | GSK |Ipsen |IQVIA | Johnson & Johnson | Merck Biopharma | Ministry of Antimonopoly Regulation and Trade of the Republic of Belarus | Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan| National Centre of Expertise for Pharmaceutical Products of the Republic of Kazakhstan | Stada | Novonordisk | Pfizer | Polpharma | R-Pharm | RANBAXY | Roche | Sanofi | Sentiss Pharma | SUN Pharma | Takeda | Teva Pharmaceuticals | Woerwag Pharma

