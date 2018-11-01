Форум «Евразия» – диалог о регулировании фармсектора Евразийского экономического пространства

Вопрос будущего обеспечения рынка ЕАЭС лекарственными препаратами обсуждается фармкомпаниями и представителями регуляторных органов на Mеждународном фармацевтическом форуме «Евразия», 20-21 ноября 2018, в отеле «Метрополь» г. Москва.
К диалогу приглашены представители всех регуляторных ведомств России и стран содружества и Европы.
Среди докладчиков:
- Кора Дордайн-фан дер Ступ, член CMDh / старший советник по вопросам политики, Департамент управления, регулирования и международных отношений, оценочная комиссия по лекарственным средствам в Нидерландах.
- Дмитрий Рождественский, начальник отдела координации работ в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий Департамента технического регулирования и аккредитации, Евразийская экономическая комиссия.
- Айгуль Шоранова, генеральный директор, Национальный центр экспертизы лекарственных средств Республики Казахстан.
- Cевара Каримова, начальник отдела государственной научно-технической экспертизы изобретений и экспертизы полезных моделей, Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан.
- Елена Гаврилова, заместитель директора Федерального института промышленной собственности, Роспатент.
- Надира Асылбекова, заведующая отделом осуществления прав интеллектуальной собственности управления права, Кыргызпатент.
- Наталья Тарасевич, начальник отдела по юридической и кадровой работе, РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
- Ирина Ивкина, консультант отдела защиты прав интеллектуальной собственности Департамента развития предпринимательской деятельности, Евразийская экономическая комиссия.
- Жанна Бирич, заместитель директора Департамента антимонопольного регулирования, Евразийская экономическая комиссия.
- Талгат Берекетов, начальник отдела государственных закупок Департамента конкурентной политики и политики в области государственных закупок, Евразийская экономическая комиссия.
- Роджер Элиа, генеральный директор в странах СНГ, MERCK BIOPHARMA.
- Артур Валиев, генеральный директор, Сан Фарма Россия.
- Софья Котелевцева, руководитель регуляторного департамента Евразийского Региона, Sanofi.
- Евгения Винтер, директор по вопросам комплайенса, Россия и Евразия, Teva Pharmaceuticals.
- Андрей Москвич, директор департамента интеллектуальной собственности, Биокад.
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Будьте частью диалога индустрии и регуляторов:
Abbott | Eurasian Economic Commission | Agency on Intellectual Property | Agency of the Republic of Uzbekistan | Astellas | Medipal-Onko | Acino Pharma | AstraZeneca | Bayer | Berlin-Chemie | Biocad | BMS | Bristol Myers-Squibb | Center of Scientific Advice | Federal Service for Intellectual Property – ROSPATENT | GSK |Ipsen |IQVIA | Johnson & Johnson | Merck Biopharma | Ministry of Antimonopoly Regulation and Trade of the Republic of Belarus | Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan| National Centre of Expertise for Pharmaceutical Products of the Republic of Kazakhstan | Stada | Novonordisk | Pfizer | Polpharma | R-Pharm | RANBAXY | Roche | Sanofi | Sentiss Pharma | SUN Pharma | Takeda | Teva Pharmaceuticals | Woerwag Pharma
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