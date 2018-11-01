Форум «Евразия» – диалог о регулировании фармсектора Евразийского экономического пространства

09:30
15 ноября 2018
162

Вопрос будущего обеспечения рынка ЕАЭС лекарственными препаратами обсуждается фармкомпаниями и представителями регуляторных органов на Mеждународном фармацевтическом форуме «Евразия», 20-21 ноября 2018, в отеле «Метрополь» г. Москва.

К диалогу приглашены представители всех регуляторных ведомств России и стран содружества и Европы.

Среди докладчиков:

  • Кора Дордайн-фан дер Ступ, член CMDh / старший советник по вопросам политики, Департамент управления, регулирования и международных отношений, оценочная комиссия по лекарственным средствам в Нидерландах.
  • Дмитрий Рождественский, начальник отдела координации работ в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий Департамента технического регулирования и аккредитации, Евразийская экономическая комиссия.
  • Айгуль Шоранова, генеральный директор, Национальный центр экспертизы лекарственных средств Республики Казахстан.
  • Cевара Каримова, начальник отдела государственной научно-технической экспертизы изобретений и экспертизы полезных моделей, Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан.
  • Елена Гаврилова, заместитель директора Федерального института промышленной собственности, Роспатент.
  • Надира Асылбекова, заведующая отделом осуществления прав интеллектуальной собственности управления права, Кыргызпатент.
  • Наталья Тарасевич, начальник отдела по юридической и кадровой работе, РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
  • Ирина Ивкина, консультант отдела защиты прав интеллектуальной собственности Департамента развития предпринимательской деятельности, Евразийская экономическая комиссия.
  • Жанна Бирич, заместитель директора Департамента антимонопольного регулирования, Евразийская экономическая комиссия.
  • Талгат Берекетов, начальник отдела государственных закупок Департамента конкурентной политики и политики в области государственных закупок, Евразийская экономическая комиссия.
  • Роджер Элиа, генеральный директор в странах СНГ, MERCK BIOPHARMA.
  • Артур Валиев, генеральный директор, Сан Фарма Россия.
  • Софья Котелевцева, руководитель регуляторного департамента Евразийского Региона, Sanofi.
  • Евгения Винтер, директор по вопросам комплайенса, Россия и Евразия, Teva Pharmaceuticals.
  • Андрей Москвич, директор департамента интеллектуальной собственности, Биокад.

Более полная информация на сайте

Будьте частью диалога индустрии и регуляторов:

Abbott | Eurasian Economic Commission | Agency on Intellectual Property | Agency of the Republic of Uzbekistan | Astellas | Medipal-Onko | Acino Pharma | AstraZeneca | Bayer | Berlin-Chemie | Biocad | BMS | Bristol Myers-Squibb | Center of Scientific Advice | Federal Service for Intellectual Property – ROSPATENT | GSK |Ipsen |IQVIA | Johnson & Johnson | Merck Biopharma | Ministry of Antimonopoly Regulation and Trade of the Republic of Belarus | Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan| National Centre of Expertise for Pharmaceutical Products of the Republic of Kazakhstan | Stada | Novonordisk | Pfizer | Polpharma | R-Pharm | RANBAXY | Roche | Sanofi | Sentiss Pharma | SUN Pharma | Takeda | Teva Pharmaceuticals | Woerwag Pharma

Принять участие в Форуме

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
01.11.2018
Mеждународный фармацевтический Форум «Евразия» пройдет 20-21 ноября в отеле «Метрополь»
Популярное
09.11.2018
Назначен новый генеральный директор Roche в России
2511
13.11.2018
RNC Pharma: изменилась расстановка компаний в первой тройке российских фармдистрибьюторов
2194
13.11.2018
Результаты исследования препарата Кагоцел® доступны для международного сообщества
2135
09.11.2018
Обзор отраслевых нормативно-правовых актов   
1657
09.11.2018
Аптечное партнерство IRIS решило развивать кооперацию для удешевления ресурсов
1632