Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиПроизводство
Суд США предписал...

Суд США предписал J&J выплатить одну из рекордных компенсаций по делу о детских присыпках

04.06.2024
17:51
Владимир Заболотских
Суд присяжных штата Орегон обязал J&J выплатить 260 млн долл. женщине, у которой диагностировали мезотелиому из-за использования талькосодержащей присыпки с асбестом. Компания намерена подать апелляцию, утверждая, что их продукция безопасна.
Фото: freepik

Суд присяжных штата Орегон в США обязал Johnson & Johnson выплатить 260 млн долл. в качестве компенсации женщине, которая подала иск против компании за добавление в продукцию талька с примесями канцерогенного асбеста. Это одна из самых крупных компенсаций по делу о тальке, сообщило агентство Reuters.

Врачи диагностировали у истицы мезотелиому, редкую форму рака тканей внутренних органов. Как утверждается, женщина подвергалась воздействию асбеста в талькосодержащей присыпке J&J на протяжении более 30 лет. Присяжные постановили, что фармпроизводитель должен был предупредить потребителей о возможных рисках, связанных с использованием его товаров.

Вице-президент J&J по судебным разбирательствам Эрик Хаас отметил, что компания будет подавать апелляцию. По его словам, решение суда Орегона противоречит результатам многолетних исследований, подтвердивших безопасность талька в детских присыпках.

J&J ведет активную работу по урегулированию 61 000 исков, связанных с тальком в США. В мае компания заявила, что выплатит 6,5 млрд долл. в течение 25 лет, чтобы прекратить судебные разбирательства.

Известно, что некоторые истцы уже получили выплаты. 22 женщинам, выдвинувшим обвинения против компании, было выплачено 2 млрд долл.

Тальк – природный минерал, который используется в присыпках благодаря его способности поглощать влагу. Однако в нем могут содержаться примеси опасного для здоровья человека асбеста из-за близости месторождений двух минералов. Как утверждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), все виды асбеста опасны для здоровья человека. Их попадание в организм может привести к раку легких, гортани и яичников, а также мезотелиоме.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.