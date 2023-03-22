Суд начал банкротство сменившей название «Нативы»

Арбитражный суд Московской области начал банкротство ООО «Спектр», у которого до июня 2022 года было другое название — «Натива». Об этом свидетельствуют данные СПАРК. Внимание на это обратили «Ведомости». В отношении компании введена процедура наблюдения, соответствующее решение было принято 13 марта.

В январе этого года заявление о признании ООО «Спектр» должником подала ООО «Новая парадигма». Как ранее писал «ФВ», компания три раза объявляла о намерении обратиться с соответствующим заявлением, свидетельствуют данные СПАРК.

В июне 2021 года ООО «Мамонт Фарм» уступило ООО «Новая парадигма» права требования к ООО «Натива» по договору о производстве и дистрибуции лекарств. Он был заключен в 2016 году между ООО «АРС» (правообладатель), ООО «Натива» (производитель) и ООО «Мамонт Фарм». По нему ООО «Мамонт Фарм» должно было поставлять субстанцию для производства лекарств. С 2019 по 2021 год компания поставила «Нативе» фармсырья на 141,7 млн руб., однако получатель заказ не оплатил.

В ноябре 2021 года компания «Новая парадигма» обратилась в Арбитражный суд Московской области с иском о взыскании долга. В феврале 2022 года суд удовлетворил иск полностью. Решение не было обжаловано.

В августе 2022 года ООО «Новая парадигма» опубликовало сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Затем были еще два аналогичных сообщения — в сентябре и декабре. В итоге в январе заявление было направлено в Арбитражный суд Московской области.