Суд начал рассматривать дело экс-чиновниц Колотиловой и Покидышевой

Таганский суд Москвы начал рассмотрение дела в отношении экс-руководителя департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Ольги Колотиловой и ее заместителя Ольги Покидышевой. Об этом пишет «Коммерсантъ». Их подозревают в хищении 450 млн руб., выделенных на реализацию госпрограммы «Фарма-2020».

По делу также был вынесен первый приговор. Совладелец компании «Фармдискавери» Владимир Новаковский был признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и приговорен к четырем годам пяти месяцам колонии общего режима. Наказание ему отбывать не придется, так как этот срок он отсидел во время расследования. До вступления приговора в законную силу бизнесмена отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

Бывших сотрудниц Минпромторга подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). По версии следствия, в 2013 году экс-президент федераций водного поло, синхронного плавания и прыжков в воду Алексей Власенко предложил Колотиловой за вознаграждение и подарки обеспечить победу в тендерах компаниям, входившим в группу «Фармдискавери», которую контролировал бизнесмен Владимир Зубков. Фирмы получили из бюджета 450 млн руб., однако не исполнили контракты, а деньги были похищены. При этом следствию не удалось обнаружить у бывших чиновниц каких-либо ценных подарков или крупных сумм.

Осенью 2020 года были задержаны предприниматель Зубков и его компаньон Новаковский. Оба заключили сделку со следствием и дали показания, говорится в документах на сайте Мосгорсуда. Зубков впоследствии скончался в следственном изоляторе. В мае 2021 года также были арестованы Колотилова и Покидышева.

В конце мая 2023 года материалы дела поступили в суд, однако к разбирательству по существу он так и не приступил. В июне Пресненский суд Москвы вернул дело для дополнительного расследования. Там подчеркнули, что следствие не выполнило обязательные требования ст.73 УПК РФ («Обстоятельства, подлежащие доказыванию»). В частности, суд обратил внимание, что предъявленное фигурантам обвинение носит неконкретный характер. Например, в материалах расследования отсутствует указание на место совершения преступления.