Суд огласил приговоры экс-чиновницам Минпромторга Колотиловой и Покидышевой

Таганский районный суд Москвы вынес приговор бывшему руководителю департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Ольге Колотиловой и ее экс-заместителю Ольге Покидышевой, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Колотилову и Покидышеву приговорили к 6 годам и 8 месяцам с отбыванием в колонии общего режима. Бывшего советника Олимпийского комитета РФ Алексея Власенко приговорили к 7 годам лишения свободы. Еще двух фигурантов дела — Эльмиру Зубкову и Артема Вашурова — приговорили к 6,5 года и к 6 годам и 10 месяцам колонии соответственно. Всем им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Со всех сообщников взыскали в пользу Минпромторга 450 млн 600 тыс. руб. в счет возмещения ущерба.

Следствие установило, что в 2013 году экс-президент федераций водного поло, синхронного плавания и прыжков в воду Алексей Власенко предложил Колотиловой за вознаграждение и подарки обеспечить победу в тендерах компаниям, входившим в группу «Фармдискавери», которую контролировал бизнесмен Владимир Зубков. Фирмы получили из бюджета 450 млн руб., однако не исполнили контракты, а деньги были похищены. При этом следствию не удалось обнаружить у бывших чиновниц каких-либо ценных подарков или крупных сумм.

Осенью 2020 года были задержаны предприниматель Зубков и его компаньон Новаковский. Оба заключили сделку со следствием и дали показания, говорится в документах на сайте Мосгорсуда. Зубков впоследствии скончался в следственном изоляторе. В мае 2021 года также были арестованы Колотилова и Покидышева.

В конце мая 2023 года материалы дела поступили в суд, однако к разбирательству по существу он так и не приступил. В июне Пресненский суд Москвы вернул дело для дополнительного расследования. Там подчеркнули, что следствие не выполнило обязательные требования ст.73 УПК РФ («Обстоятельства, подлежащие доказыванию»). В частности, суд обратил внимание, что предъявленное фигурантам обвинение носит неконкретный характер. Например, в материалах расследования отсутствует указание на место совершения преступления.