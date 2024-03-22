Суд оставил в силе решение ФАС о недопустимости закупки лекарства конкретного производителя

Арбитражный суд Москвы оставил без удовлетворения иск ГП НО «Нижегородская областная фармация» (НОФ) о признании незаконным решение и предписание ФАС. В действиях истца установлено нарушение требования закона о закупках поставить конкретный препарат конкретного иностранного производителя. Судебный акт опубликован в системе «Мой арбитр» и не вступил в законную силу.

В сентябре прошлого года на сайте zakupki.gov.ru ГП НО «НОФ» разместила извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку лекарственных средств, детского и лечебного питания, следует из текста судебного решения. В октябре в ФАС России поступила жалоба АО «Биокад» на нарушение закона о закупках по одному из лотов данного аукциона.

Пунктом 6 ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе установлено, что описание объекта закупки должно содержать указание на международные непатентованные наименования лекарственных средств (а при отсутствии таковых — химические, группировочные наименования). В рамах лота № 2 НОФ закупала препарат «Китруда конц. д/р-ра д/инф. 25 мг/мл фл. 4 мл № 1 пачк. карт.» с наименованием производителя и страной происхождения товара – «МСД Интернэшнл ГмбХ, торгующая как МСД Ирландия», с начальной (максимальной) ценой договора в размере 1,27 млрд руб. В документации было указано, что предложение эквивалентного товара, а также изменение производителя недопустимы. Другими словами, заказчик императивно требует поставку препарата с конкретным наименованием и от конкретного производителя, что является нарушением закона о закупках (ч.1 ст.2, ч.16 ст.8), заключила ФАС.

Согласно перечню взаимозаменяемых лекарственных препаратов, торговому наименованию «Китруда» соответствует МНН пембролизумаб. Такой препарат продается под двумя торговыми наименованиями: «Китруда» и «Пемброриа».

Жалоба «Биокада» признана обоснованной. ГП НО «НОФ» выдано предписание, с которым организация не согласилась. Однако Арбитражный суд Москвы сделал вывод, что решение и предписание ФАС приняты в соответствии с требованиями законодательства, и отказался удовлетворить исковые требования ГП. Решение не вступило в законную силу и может быть отменено.

Заключенные с медицинскими организациями государственные контракты исполняются госпредприятием в четком соответствии с их заявками, в которых указывается конкретное наименование лекарственного препарата, необходимого для проведения назначенного курса лечения, сообщили «ФВ» в «НОФ».

«Оспариваемая ФАС России закупка осуществлялась в целях исполнения госконтракта, заключенного до 1 июля 2023 года, то есть до вступления в силу Федерального закона № 444-ФЗ (04.08.2023 г.), на который ссылается ФАС, — отметили в ГП. — Более того, предметом оспариваемой закупки являются препараты для лечения онкозаболеваний, которые назначаются согласно курсу лечения, избранному для конкретного пациента, нарушение и несоблюдение которого может привести к негативным последствиям для больного».

В настоящее время госпредприятие готовит апелляционную жалобу на принятый судебный акт.