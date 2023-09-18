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Суд отказал «Курортмедсервису»...

Суд отказал «Курортмедсервису» в банкротстве компании «Годовалов»

18.09.2023
18:35
Артем Косенок
Арбитражный суд города Москвы не стал банкротить компанию «Годовалов». Ранее с соответствующим иском обратился производитель БАД «Курортмедсервис».
Фото: Ринат Васбеев

Арбитражный суд города Москвы отказал производителю БАД «Курортмедсервис» в принятии заявления о признании банкротом ООО «Годовалов». На это обратил внимание «Коммерсантъ», соответствующее решение опубликовано в электронной картотеке суда. Компания «Годовалов» управляет крупной аптечной сетью «Аптека от склада». 

Из материалов дела следует, что «Курортмедсервис» обосновывал свои претензии тем, что компания «Годовалов» не выплатила ему 3,7 млн руб. Эту сумму заявитель в начале июня солидарно взыскал с компании-ответчика и ООО «Аптека от склада — Север» в суде по интеллектуальным правам.

Компенсацию «Курортмедсервис» получил за то, что компании незаконно использовали его товарный знак «Морфей-Morpheus». Однако «Годовалов» сейчас оспаривает это решение. Поэтому Арбитражный суд Москвы посчитал, что принимать к производству заявление о банкротстве компании преждевременно.

Ранее сообщалось, что производитель БАД «Курортмедсервис» подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом ООО «Годовалов». Детали иска в картотеке не раскрывались. «Курортмедсервис» неоднократно взыскивал с фармкомпании компенсацию за незаконное использование его товарных знаков — продажу добавок с названиями, похожими на бренды производителя. Суммарно за все эти годы суд взыскал около 12 млн руб.

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