В России зарегистрировали аналог «Трикафты»

Минздрав зарегистрировал аналог «Трикафты» аргентинской компании Tuteur. Препарат «Трилекса», по данным ГРЛС, был зарегистрирован в России 15 ноября. Представитель компании в России — ООО «Медицинская исследовательская компания» («МИК»). Препарат не входит в Перечень ЖНВЛП.

Заявление на регистрацию было подано в июне 2023 года, а на принудительную лицензию — еще в конце 2022 года, писал «ФВ». Компания указывала, что рассматривает локализацию производства препарата в России. «МИК» заявляла о готовности поставить «Трилексу» по цене ниже стоимости оригинала на 43,7%.

Ранее ФАС отменила три тендера на закупку препарата ивакафтор+тезакафтор+элексакафтор и ивакафтор для терапии муковисцидоза. Антимонопольная служба считает, что Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (ФЦПиЛО) превысил объемы закупаемого препарата. К тому же причиной стало ожидаемое появление на рынке более дешевого аналога иностранного лекарства. В «Круге добра» пояснили, что до конца 2024 года подопечные фонда действительно обеспечены препаратом. Но отмененные ФАС тендеры предполагали поставки на 2025 год.

Ранее в России был зарегистрирован только один препарат с указанным МНН. Это «Трикафта» американской Vertex Pharmaceuticals Incorporated (дистрибуцией в России занимается российская фармкомпания Sanofi), зарегистрированный в июне 2023 года.

После регистрации аналога «Трикафты», как сообщил РБК председатель правления компании Genfa Global (владеет 10% «МИК») Сергей Жуковский, компания «Ирвин» вышла на аукционы с «Трилексой».

В итоге победу в шести тендерах на поставку лекарства для терапии муковисцидоза для подопечных «Круга добра» одержал дистрибьютор «Ирвин», предложивший поставить препарат за 11,2 млрд руб.

«МИК» получила простую (неисключительную) лицензию на использование изобретений, запатентованных компанией Vertex Pharmaceuticals Incorporated на препарат «Трикафта» (МНН ивакафтор+тезакафтор+элексакафтор и ивакафтор) в январе этого года, писал «ФВ».