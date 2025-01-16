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Суд взыскал с...

Суд взыскал с челябинского Минздрава 27 млн рублей за неиспользованный препарат

16.01.2025
18:23
Дина Коблова
Арбитражный суд Челябинской области взыскал с регионального Минздрава 27 млн руб. в пользу ООО «Медицинские инновации и технологии». Компания поставила препарат с МНН голодирсен, но пациент, которому предназначалось лекарство, скончался. Минздрав региона не заплатил за препарат и потребовал расторгнуть договор.
Фото: 123rf.com

Арбитражный суд Челябинской области рассмотрел дело по иску регионального Министерства зравоохранения к ООО «Медицинские инновации и технологии» («МИТ»). Согласно информации из картотеки арбитражных дел, челябинский Минздрав подал апелляционную жалобу на решение суда.

В июне 2024 года компания «МИТ» поставила в фарморганизацию АО «Областной аптечный склад» не зарегистрированный в России препарат с МНН голодирсен (ТН «Виондис 53»), который используется для лечения миодистрофии Дюшенна—Беккера. Лекарство в количестве 117 упак. было рассчитано на три месяца терапии. Однако пациент, для которого приобреталось дорогостоящее лекарство, скончался 5 июня 2024 года.

На следующий день Минздрав сообщил поставщику о невозможности использовать препарат и попытался расторгнуть контракт. В компании попросили принять и оплатить товар, так как расторгнуть контракт можно лишь в том случае, если Минздрав России даст разрешение на перевозку незарегистрированного лекарства другому потребителю.

В министерстве на запрос регионального ведомства заявили, что «вопрос перераспределения незарегистрированного лекарственного
препарата, предназначенного для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретному пациенту, в случае, если лекарственный препарат не представляется возможным реализовать после его ввоза на территорию РФ, действующим законодательством не урегулирован».

Суд встал на сторону компании «МИТ»: по мнению суда, отсутствие порядка возврата препарата не освобождает Минздрав от оплаты. С министерства взыскали 27 млн руб. и пени за просрочку оплаты товара.

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