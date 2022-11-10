Суд запретил Wildberries продавать БАД и пищевую продукцию с мухоморами

Центральный районный суд Красноярска признал запрещенной на территории России информацию о продаже пищевой продукции и БАД, в составе которых присутствуют ядовитые и несъедобные грибы. Об этом сообщил глава управления региональное управление Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем Telegram-канале.

Иск подавало региональное управление Роспотребнадзора к ООО «Вайлдберриз». Таким образом, объявления о продаже БАД и пищевой продукции с мухоморами запрещены на Wildberries. Поводом для судебных разбирательств, как указал Горяев, стало отравление подростка мухомором. Он употребил шляпку гриба прямо во дворе дома, где находится пункт выдачи заказов. После этого он был доставлен в токсикологическое отделение БСМП Красноярска.

«Нашими специалистами установлено, что на страницах агрегатора ООО «Вайлдберриз» представлена возможность приобретения сушеных мухоморов, в том числе в виде биологических активных добавок неопределенным кругом потребителей», — сообщил Горяев.

Согласно Техрегламенту Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», высшие грибы, относящиеся к ядовитым и несъедобным, не подлежат включению в состав однокомпонентных БАД.

Ранее Роспотребнадзор требовал в суде полностью закрыть на маркетплейсе раздел с биодобавками и витаминами из-за угрозы контрафакта и отравления. Позже за онлайн-площадку вступились сами продавцы БАД — они попросили не блокировать сегмент.

Месяц назад Wildberries ввел автоматический контроль загружаемых на платформу БАД. Система работает через сопоставление с сертификатами ЕЭК.