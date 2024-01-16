SuperJob назвал зарплаты заведующих аптекой в январе

Сервис по поиску работы SuperJob в январе 2024 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Заведующий аптекой». Выяснилось, что зарплатный максимум таких специалистов в Москве достигает 250 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 230 тыс. руб., а в Екатеринбурге — 200 тыс. руб. От таких сотрудников работодатели требуют высшее фармацевтическое образование, опыт работы заведующим от трех лет, а также опыт руководства несколькими аптеками сети одновременно.

Средняя зарплата, которую предлагают заведующим аптекой в Москве, — 140 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 130 тыс. руб., а в Екатеринбурге — 110 тыс. руб. Меньше всего заведующим аптекой готовы платить в Волгограде — от 45 тыс. руб. Средняя зарплата в этом городе у таких сотрудников — 90 тыс. руб.

Также SuperJob составил среднестатистический портрет соискателя на эту вакансию. Это женщины (86%) в возрасте 44 лет. У большинства есть высшее образование (83%), готов к переезду каждый пятый кандидат (21%). На момент размещения резюме почти у каждого второго соискателя не было работы (44%). Средний срок работы на последнем месте — 4,5 года.

Город Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц Среднерыночная

заработная

плата, руб. I II III IV Москва 70000—80000 80000—100000 100000—160000 160000—250000 140000 Санкт-Петербург 65000—75000 75000—90000 90000—150000 150000—230000 130000 Волгоград 45000—50000 50000—65000 65000—100000 100000—160000 90000 Воронеж 50000—55000 55000—70000 70000—110000 110000—175000 100000 Екатеринбург 55000—65000 65000—80000 80000—130000 130000—200000 110000 Казань 53000—60000 60000—75000 75000—120000 120000—190000 105000 Краснодар 53000—60000 60000—75000 75000—120000 120000—190000 105000 Красноярск 52000—60000 60000—75000 75000—120000 120000—185000 105000 Нижний Новгород 50000—57000 57000—70000 70000—115000 115000—180000 100000 Новосибирск 53000—60000 60000—75000 75000—120000 120000—190000 105000 Омск 50000—55000 55000—70000 70000—110000 110000—175000 100000 Пермь 50000—55000 55000—70000 70000—110000 110000—170000 95000 Ростов-на-Дону 50000—57000 57000—75000 75000—115000 115000—185000 100000 Самара 50000—55000 55000—70000 70000—110000 110000—175000 97000 Уфа 50000—55000 55000—70000 70000—110000 110000—175000 97000 Челябинск 50000—57000 57000—70000 70000—115000 115000—180000 100000

Ранее в SuperJob сообщили о темпах роста доходов сотрудников в аптечном сегменте. Больше всего доходы выросли у заведующих аптекой (на 8%). На втором месте оказались провизоры, прирост зарплаты составил 7%, на третьем — фармацевты (прирост 6%).