«Сверхдлительный» препарат GSK вдвое снизил частоту приступов астмы в ходе исследований

Компания GSK представила результаты III фазы клинических испытаний нового препарата depemokimab, которые показали его способность снижать частоту обострений бронхиальной астмы на 54% по сравнению с плацебо в течение 52 недель. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Depemokimab представляет собой моноклональное антитело, блокирующее связывание человеческого интерлейкина-5 (IL-5) с его рецептором. IL-5 отвечает за активацию эозинофилов – типа белых кровяных клеток, участвующих в аллергических и воспалительных реакциях. Высокий уровень эозинофилов также связан с приступами астмы. Блокируя связывание IL-5 с его рецептором, можно уменьшить количество и активность эозинофилов, тем самым снижая воспаление в дыхательных путях, уменьшить частоту и тяжесть обострений заболевания.

Инъекционное лекарственное средство вводится два раза в год. Как отмечается в сообщении, это первый биологический препарат со «сверхдлительным», шестимесячным, интервалом между получением доз.

Результаты двух исследований, SWIFT-1 и SWIFT-2, были опубликованы в медицинском журнале NEJM. Общее число участников составило 760 человек (подростки и взрослые пациенты), страдающих от тяжелой формы астмы, которая сопровождается воспалением 2-го типа и повышенным уровнем эозинофилов в крови.

Кроме того, препарат смог снизить число обострений, требующих госпитализации пациентов или посещения ими отделения неотложной помощи, на 72%. Однако препарат продемонстрировал менее впечатляющие результаты по некоторым вторичным параметрам, отдельно рассматривавшимся в исследованиях. Среди них – улучшение качества жизни участников, степень контроля симптомов астмы и объем выдыхаемого воздуха.

Доля нежелательных явлений была сходной в группах, получавших depemokimab и плацебо в двух исследованиях. В испытаниях не было зарегистрировано ни одного случая смерти или серьезных побочных эффектов, связанных с приемом лекарства.

GSK делает ставку на depemokimab как на один из 12 потенциальных препаратов-бестселлеров, которые компания планирует вывести на рынок в ближайшие несколько лет. В случае регистрации продажи лекарственного средства от астмы, по оценкам британского производителя, будут приносить годовую выручку в размере 3 млрд фунтов стерлингов (около 3,9 млрд долл.).

Положительный прогноз обусловлен гораздо более длительным эффектом лекарства GSK по сравнению с другими методами лечения. Известно, что около 40% пациентов, принимающих короткодействующие препараты от эозинофильной бронхиальной астмы, прекращают лечение в течение года.

Фармкомпания указала в пресс-релизе, что намерена в ближайшее время начать процесс подачи заявки на одобрение depemokimab в регулирующие органы. Также в этом году ожидаются результаты исследования препарата при хроническом полипозном риносинусите.