Заработок главы Biogen увеличился в шесть раз. Это самый динамичный рост среди глав фармкомпаний, который позволил ему оказаться на 9-м месте. Однако это объясняется особенностями соглашения с Кристофером Виебахером. Возглавив компанию в ноябре 2022 года, он получил 30,5 млн долл. за переход с поста руководителя Sanofi, из них около 30 млн долл. пришлись на акции и опционы. При найме было оговорено, что в 2023 году ему не предоставят новые ценные бумаги, и сумма пакета упала до 4,1 млн долл.

Противоположная картина у представителей рынка, которые сталкиваются с окончанием срока действия патентов и обострением конкуренции. Самое резкое снижение произошло у руководителя Teva Pharmaceuticals: выплаты Ричарда Фрэнсиса сократились на 66%, до 15,5 млн долл., из-за кризисного положения израильского производителя дженериков.

Сравнение по географическому принципу выявляет заметную разницу: у гендиректоров в США доходы больше, и эти значения растут активнее, тогда как Европа придерживается более сдержанного подхода в вопросах оплаты труда топ-менеджеров. В 2024 году сокращение выплат коснулось почти всех европейских фармруководителей: Билл Андерсон (Bayer) потерял 21% от прежней суммы заработка, Эмма Уолмсли (GSK) — 20%, Паскаль Сорио (AstraZeneca) — 15%, Поль Хадсон (Sanofi) — 6%.

Единственный американец из TOP20, у которого уменьшилось денежное поощрение, — Хоакин Дуато. Его доходы упали на 14%, до 24,3 млн долл., из-за изменений в расчете пенсионных выплат. Если в 2023 году ему перечислили 6,2 млн долл. в качестве пенсии, то в 2024 году — только 2,7 млн долл.

TOP3 гендиректоров фармкомпаний, получивших наибольшие пакеты выплат за 2024 год

Рейтинг Компания Генеральный директор Пакет выплат в 2024 году, млн долл. Изменение с 2023 года, % 1 CRISPR Therapeutics Самарт Кулкарни 33,2 170 2 Thermo Fisher Scientific Марк Каспер 30,5 60 3 Eli Lilly Дэвид Рикс 29,2 10

Полный список TOP20 самых высокооплачиваемых руководителей фармкомпаний мира смотрите в номере «ФВ» № 14 (1173) от 10.06.2024 в материале «На широкую ногу».