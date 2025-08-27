Таблетки Eli Lilly помогли похудеть участникам заключительных исследований на 10 кг

Пероральный препарат orforglipron доказал эффективность в лечении ожирения на III фазе клинических испытаний ATTAIN-2. Результаты представила компания-разработчик Eli Lilly в пресс-релизе.

В исследовании участвовали более 1,6 тыс. человек с ожирением или избыточным весом на фоне диабета 2-го типа. Применение максимальной дозировки (36 мг) обеспечило потерю массы тела в среднем на 10,5% (10,4 кг) от исходных значений за 72 недели. Испытуемым из группы плацебо удалось похудеть только на 2,2% (2,3 кг).

Кроме того, медикамент значительно улучшил углеводный обмен. Гликированный гемоглобин (HbA1c) — отражает среднее содержание глюкозы в крови за последние два-три месяца — упал на 1,3–1,8% от исходного показателя в 8,1%. У 75% испытуемых уровень этого биохимического показателя опустился ниже 6,5% — отметки, которую Американская диабетическая ассоциация определяет как ремиссия диабета (здоровая норма — ниже 5,7%, до 6,4% — преддиабет, выше — диабет).

Наиболее частыми побочными эффектами препарата были желудочно-кишечные расстройства преимущественно слабой и средней интенсивности. Тошноту испытывали 36% участников (плацебо — 8%), рвоту — 23% (плацебо — 4%), диарею — 27% (плацебо — 15%), запор — 22% (плацебо — 8%). Почти 11% пациентов решили прекратить лечение из-за нежелательных реакций.

Orforglipron — низкомолекулярное непептидное соединение, которое активирует рецепторы глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). Он стимулирует выработку инсулина, замедляет опорожнение желудка, подавляет аппетит и способствует нормализации уровня глюкозы в крови. Таблетки принимаются раз в сутки независимо от режима питания.

Предыдущие КИ

ATTAIN-2 — уже третье исследование orforglipron. В апреле появились данные III фазы КИ ACHIEVE-1 с выборкой из диабетиков, не имеющих лишние килограммы: за 40 недель приема 36 мг препарата они сбросили вес на 7,9% (7,3 кг), а их HbA1 уменьшился на 1,3–1,6% (у 65% наступила ремиссия диабета). В начале августа опубликованы итоги III фазы КИ ATTAIN-1, где таблетки Eli Lilly помогли пациентам с ожирением без диабета в анамнезе стать стройнее на 12,4% за 72 недели.

КИ Число участников Продолжительность Показатель Результат (на максимальной дозе) ATTAIN-1 3127 — с ожирением/ избыточным весом без диабета 72 недели Потеря веса На 12,4% (12,4 кг) против 0,9% в группе плацебо ATTAIN-2 ~1600 — с ожирением/избыточным весом и диабетом 2-го типа 72 недели Потеря веса На 10,5% (10,4 кг) против 2,2% в группе плацебо Снижение HbA1c На 1,8% против 0,1% в группе плацебо ACHIEVE-1 559 — с диабетом 2-го типа без ожирения/избыточного веса 40 недель Потеря веса На 7,9% (7,3 кг) против 1,6% в группе плацебо Снижение HbA1c На 1,5% против 0,1% в группе плацебо

Источник: пресс-релизы Eli Lilly

Как подчеркнул фармгигант, теперь ему удалось собрать полный пакет данных. До конца года планируется подать заявки на регистрацию препарата в главные регуляторные органы мира.

Датский конкурент

В мае Novo Nordisk анонсировала окончание III фазы КИ OASIS 4, в которую включили 307 людей с избыточным весом, но без диабета. Исследование оценивало действенность пероральной формы семаглутида. Средство способствовало снижению веса участников на 16,6% за 64 недели, превзойдя разработку Eli Lilly. В половине случаев отмечено уменьшение массы тела более чем на 15%.

Однако использование лекарства требует соблюдения строгих правил: его необходимо принимать строго натощак сразу после пробуждения (необходимо голодать минимум 6—10 часов), а затем не есть и не пить еще полчаса.

Датский производитель уже передал все сведения в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Семаглутид в виде таблеток может получить одобрение этой осенью.

Инъекционные аналоги

Тирзепатид (торговое название — Mounjaro), также производства Eli Lilly, вводится внутривенно. Его использование позволяет добиться снижения веса от 15 до 22,5% (в зависимости от дозы) за полтора года. Инъекционный семаглутид (реализуется под брендом Wegovy) позволяет терять до 15,2% первоначальной массы тела за два года. Оба препарата зарегистрированы в США и Евросоюзе.

Конкуренция на рынке оральных препаратов

Параллельно разрабатываются пероральные средства от ожирения в Китае. В их числе — ecnoglutide компании Sciwind Biosciences из Ханчжоу, исследование которого на прошлой неделе вышло в журнале Lancet. На 40-й неделе участники III фазы КИ (отобрали только лиц с избыточным весом без сопутствующего диабета) похудели на 13%, получая максимальную дозировку препарата (2,4 мг).

Сравнительная таблица эффективности препаратов в снижении веса

Препарат КИ (III фаза) Эффективность в снижении веса (исключая тех, кто прервал лечение по тем или иным причинам) Orforglipron ATTAIN-1, ATTAIN-2, ACHIEVE-1 до 12,4% Семаглутид

(пероральная форма) PIONEER 1, PIONEER PLUS, OASIS-1, OASIS-4 16,6% (25 мг, OASIS-4), 17,4% (50 мг, OASIS-1) Тирзепатид (инъекции) SURPASS (от 1 до 5), SURMOUNT-1, SURMOUNT-2 До 22,9% (15 мг) Семаглутид (инъекции) STEP (от 1 до 6), STEP-8, SOUL До 14,9% (2,4 мг) Ecnoglutide SLIMMER До 13,2%

Источники: пресс-релизы Novo Nordisk и Eli Lilly, исследование в Lancet.