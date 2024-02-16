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Таможенники задержали пассажира...

Таможенники задержали пассажира из Турции с 70 килограммами лекарств

16.02.2024
15:20
Артем Косенок
В аэропорту Махачкалы таможенники изъяли у пассажира почти 70 кг лекарственных средств от простуды, аллергии и головной боли. Он пытался незаконно провезти их в багаже.
Фото: 4045/Freepik

В Дагестане таможенники обнаружили 69 кг лекарственных средств в багаже 26-летнего россиянина, который прилетел из Стамбула. Мужчина был остановлен на «зеленом» коридоре в аэропорту Махачкалы, сообщили в пресс-службе ФТС.

Инспекторы просканировали три его чемодана, в которых обнаружили большое количество препаратов турецкого производства, в том числе лекарственные средства от головной боли, простуды, аллергии и прочих недомоганий.

Такой объем ввозимой продукции по закону считается не товарами для личного пользования, а коммерческой партией. В этом случае лекарства подлежат обязательному декларированию с уплатой таможенных платежей.

Таможенники изъяли товар у пассажира. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).

Месяц назад произошел аналогичный случай. На рейсе из Стамбула в Сочи пассажиры попытались незаконно провезти 48 кг лекарственных средств «для себя и знакомых». Таможенники изъяли около 2 тыс. упак., возбуждено два административных дела.

Как ранее сообщал «ФВ», с появлением маркировки количество контрафактных лекарств снизилось, но «серый» рынок все еще существует. Налажены поставки лекарств в иностранных упаковках. Их поставляют организациям, имеющим лицензии и, как правило, отпускают без пробития чека, рассказал «ФВ» анонимный частный эксперт. В Краснодарском крае, по его словам, такие точки в народе прозвали «турецкими аптеками», так как препараты нередко привозят из Турции или Европы. Измерить объем этого рынка крайне сложно. 

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