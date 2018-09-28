Teva отзывает из продажи в США комбинированные препараты с содержанием валсартана

Израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical Industries Ltd («Тева Фармасьютикал Индастриз Эл-Ти-Ди») объявила об отзыве с американского рынка гипотензивных препаратов с содержанием валсартана после обнаружения в них потенциального канцерогена, сообщает Reuters.
Как отметили в FDA, отзыву подлежат все комбинированные препараты amlodipine/valsartan и amlodipine/valsartan/hydrochlorothiazide при производстве которых использовалась субстанция, выпускаемая на индийском предприятии голландской компании Mylan («Майлан»).
Неделей ранее в Евросоюзе были запрещены продажи валсартана, производимого Mylan на индийском предприятии в Хайдарабаде. В препарате было обнаружено присутствие потенциального канцерогена N-нитрозодиэтиламина (НДЕА).
По словам представителя FDA, израильская компания не получала каких-либо жалоб о побочных эффектах, связанных с применением препаратов с содержанием валсартана.
Американский регулятор советует пациентам продолжать применять эти препараты, поскольку высок риск негативных последствий при прекращении терапии.
Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
Нет комментариев
Комментариев: 0