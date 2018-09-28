Teva отзывает из продажи в США комбинированные препараты с содержанием валсартана

11:02
28 ноября 2018

Илья Дугин

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Израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical Industries Ltd («Тева Фармасьютикал Индастриз Эл-Ти-Ди») объявила об отзыве с американского рынка гипотензивных препаратов с содержанием валсартана после обнаружения в них потенциального канцерогена, сообщает Reuters.

Как отметили в FDA, отзыву подлежат все комбинированные препараты  amlodipine/valsartan и amlodipine/valsartan/hydrochlorothiazide при производстве которых использовалась субстанция, выпускаемая на индийском предприятии голландской  компании Mylan  («Майлан»).

Неделей ранее в Евросоюзе были запрещены продажи валсартана, производимого Mylan на индийском предприятии в Хайдарабаде. В препарате было обнаружено присутствие потенциального канцерогена  N-нитрозодиэтиламина (НДЕА).

По словам представителя FDA,  израильская компания не получала каких-либо жалоб о побочных эффектах, связанных с применением препаратов с содержанием валсартана.

Американский регулятор советует пациентам продолжать применять эти препараты, поскольку высок риск негативных последствий при прекращении терапии.   

Компании
Teva

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