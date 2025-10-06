Тимофей Нижегородцев назвал клинические рекомендации барьером для инноваций

Замглавы ФАС России Тимофей Нижегородцев назвал клинические рекомендации (КР) барьером на пути инновационных лекарственных препаратов в российскую медицинскую практику. По его мнению, необходимо отделить клинические рекомендации «от всех экономических историй» для преодоления этой преграды. Об этом он сказал в ходе своего выступления на форуме «Биопром» (трек «Биотехмед») в рамках сессии «Внедрение российских инновационных лекарственных препаратов в систему здравоохранения», передает корреспондент «ФВ».

«Основная неудача 35-ти лет — это то, что у нас нет ясного понимания, что такое клинические рекомендации и как они должны функционировать», — отметил Тимофей Нижегородцев.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев назвал КР «входными воротами для инноваций».

«Годами происходит пересмотр клинических рекомендаций, без включения в них невозможно внести препарат в программу госгарантий», — добавил Юрий Жулев.

«Более 60 рекомендаций не пересматривались более трех лет. Это эндокринология, сердечно-сосудистая онкология и другие направления. То есть эта система живет абсолютно отдельно от общей системы здравоохранения», — продолжил дискуссию заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти Biocad Алексей Торгов.

«Даже если установить ежегодный пересмотр клинических рекомендаций, они не будут успевать за инновациями», — прокомментировал тезисы выступающих Тимофей Нижегородцев. Он дал понять, что его первоначальный тезис скорее всего неправильно поняли. По его мнению, как раз большая ошибка — предлагать синхронизировать КР с программой госгарантий, поскольку это предполагает финансовое обязательство со стороны государства, то есть инновационный препарат попадает «в трехлетнюю мясорубку» бюджетного процесса. Следует декомпозировать финансовую сферу, отделить КР от «экономических историй», а далее «внутри экономических историй уже разбираться отдельно с тем, как и что и куда, как бы, направлять», сказал замглавы ФАС.