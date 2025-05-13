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Тимофей Нижегородцев предупредил...

Тимофей Нижегородцев предупредил фармкомпании о возможных расследованиях из-за доминирования

13.05.2025
16:59
Елена Калиновская
ФАС озабочена ситуацией с ценообразованием на лекарства, которые не входят в Перечень ЖНВЛП. Служба ищет способы борьбы с завышением цен на рынке. Ожидаются проверки в 21 компании по ценам на 18 препаратов.
Фото: Оксана Григорьева

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена бороться с завышением цен на лекарства, которые не входят в Перечень ЖНВЛП. В качестве инструмента планируется использовать расследования в отношении фармкомпаний, занимающих доминирующее положение на рынках определенных препаратов. Об этом в Санкт-Петербурге на 32-м Российском фармацевтическом форуме им. Н.А. Семашко рассказал замруководителя ФАС Тимофей Нижегородцев, передает корреспондент «ФВ».

«Некоторые компании пытаются перекрестным субсидированием переложить на лекарственные препараты, не входящие в Перечень ЖНВЛП, и затраты на маркетинг, и другие расходы, цены там раздуваются. Вот, у нас есть план, он уже реализуется», – сказал он.

Нижегородцев напомнил о деле компании KRKA. В декабре служба установила, что в 2022—2023 годах KRKA с препаратом «Ко-Дальнева» занимала доминирующее положение на рынке лекарственных препаратов с таким действующим веществом в соответствующих дозировках. Это комбинированный препарат с МНН амлодипин + индапамид + периндоприл, других производителей комбинированного лекарства нет. В апреле прошлого года ФАС возбудила антимонопольное дело против KRKA из-за нарушения Закона о защите конкуренции. Поводом для этого послужило установление высоких цен на препарат «Ко-Дальнева». Компания обжаловала это в арбитражном суде.

«Мы выиграли первую инстанцию и надеемся выиграть вторую, – отметил замруководителя ФАС. – Эту модель расследования мы положим в основу и будем подверстывать весь рынок лекарственных препаратов, не входящих в ЖНВЛП, через эту призму. Поэтому прошу компании, которые производят лекарственные препараты, не входящие в ЖНВЛП, изучить эту практику».

Он добавил, что ФАС постоянно уделяет большое внимание взаимозаменяемости. «Производители инвестировали значительные деньги в то, чтобы не быть взаимозаменяемыми с такими же лекарственными препаратами. Придумано много разных инструментов, мы с этими инструментами вместе с Минздравом боремся. Сейчас есть понятие взаимозаменяемости в ФЗ-61, есть перечень взаимозаменяемости, это отдельная большая работа. Но что делать с теми компаниями, которые инвестировали деньги и добились успеха? Они стали невзаимозаменяемыми среди взаимозаменяемых лекарственных препаратов. Мы говорим: добро пожаловать в антимонопольное законодательство с его строгими требованиями к компаниям, занимающим доминирующее положение на определенном товарном рынке, со своими оборотными штрафами, поведенческими условиями и требованиями к ценовому поведению. Поэтому многие компании, такие как KRKA, возможно, столкнутся с нашим вниманием и расследованием», – предупредил Нижегородцев.

Он надеется, что такие действия ФАС охладят перегретый рынок лекарственных препаратов, не входящих в Перечень ЖНВЛП. Это одна из основных задач антимонопольного органа. Нижегородцев добавил, что служба инициирует проверки в 21 компании по ценам на 18 препаратов, не входящих в Перечень ЖНВЛП.

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Комментариев: 1

Гортинский Андрей Георгиевич
Вчера в 17:52
Миллионеры, собравшиеся на мероприятие, входной билет на которое стоил от 100 тыс., озаботились проблемами "населения"?
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