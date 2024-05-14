Тимофей Нижегородцев рассказал о срыве торгов из-за сложностей с определением цены

Отмененные торги нередко связаны с тем, что госзаказчики вынуждены использовать большое количество зачастую не согласованных между собой информационных ресурсов. Об этом на Российском фармфоруме им. Н.А. Семашко заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофей Нижегородцев, передает корреспондент «ФВ».

«Есть ГРЛС, взаимозаменяемые лекарственные препараты, перечень зарегистрированных цен. Всего мы насчитали шесть или семь ресурсов. Если госзаказчик какого-то из этих ресурсов игнорирует, в системе сразу появляется сбой, и цена может быть установлена неадекватно. Есть поручения правительства на эту тему. Как только все будет сделано, то большое количество торгов, которые по техническим, а не содержательным причинам отменяются, будут проходить в нормальном режиме», – сказал он.

По его мнению, переход на референтные цены на госторгах тоже во многом технический вопрос. «Во многом эта задача связана с тем, чтобы привести все информационные ресурсы в единообразный с точки содержания вид. Научиться одинаково писать наименования лекарственных препаратов, автоматически обновлять статусы препаратов в разных информационных ресурсах. Сейчас в реестре зарегистрированных цен много цен, которые уже не актуальны. Госзаказчик не может понять, какая цена актуальная», – добавил Нижегородцев.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти компании «Герофарма» Вилена Галкина отметила, что рынок ждет перехода на референтные цены, который нормативно закреплен стратегией «Фарма-2030» и должен произойти в августе 2024 года.

«С 2020 года изменились правила формирования начальной максимальной цены и возникли проблемы. Невозможно работать на рынке, который стремится закупать по самой низкой цене. Референтное ценообразование – понятная средняя цена, адекватная для рынка. Это не самая низкая цена, которая используется сегодня», – сказала она.