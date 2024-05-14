Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиПроизводство
Тимофей Нижегородцев рассказал...

Тимофей Нижегородцев рассказал о срыве торгов из-за сложностей с определением цены

14.05.2024
14:06
Елена Калиновская
Не все несостоявшиеся торги связаны с дефектурой препарата. Часто срыв торгов связан со сложной процедурой формирования начальной максимальной цены контракта.
Фото: Елена Калиновская

Отмененные торги нередко связаны с тем, что госзаказчики вынуждены использовать большое количество зачастую не согласованных между собой информационных ресурсов. Об этом на Российском фармфоруме им. Н.А. Семашко заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофей Нижегородцев, передает корреспондент «ФВ».

«Есть ГРЛС, взаимозаменяемые лекарственные препараты, перечень зарегистрированных цен. Всего мы насчитали шесть или семь ресурсов. Если госзаказчик какого-то из этих ресурсов игнорирует, в системе сразу появляется сбой, и цена может быть установлена неадекватно. Есть поручения правительства на эту тему. Как только все будет сделано, то большое количество торгов, которые по техническим, а не содержательным причинам отменяются, будут проходить в нормальном режиме», – сказал он.

По его мнению, переход на референтные цены на госторгах тоже во многом технический вопрос. «Во многом эта задача связана с тем, чтобы привести все информационные ресурсы в единообразный с точки содержания вид. Научиться одинаково писать наименования лекарственных препаратов, автоматически обновлять статусы препаратов в разных информационных ресурсах. Сейчас в реестре зарегистрированных цен много цен, которые уже не актуальны. Госзаказчик не может понять, какая цена актуальная», – добавил Нижегородцев.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти компании «Герофарма» Вилена Галкина отметила, что рынок ждет перехода на референтные цены, который нормативно закреплен стратегией «Фарма-2030» и должен произойти в августе 2024 года.

«С 2020 года изменились правила формирования начальной максимальной цены и возникли проблемы. Невозможно работать на рынке, который стремится закупать по самой низкой цене. Референтное ценообразование – понятная средняя цена, адекватная для рынка. Это не самая низкая цена, которая используется сегодня», – сказала она.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.