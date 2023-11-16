Только четверть производителей обновили инструкции по рекомендациям регуляторов

Лишь 24% держателей регудостоверений на лекарственные средства актуализировали информацию в инструкциях по рекомендациям регуляторов в 2022—2023 годах. Об этом сообщила на конференции «РегЛек» главный эксперт Управления экспертизы безопасности лекарственных средств НЦЭСМП Минздрава России Елена Шубникова, передает портал GxP News. По ее словам, в качестве рекомендаций регуляторными органами на сайте ГРЛС были опубликованы более 30 документов в разделе безопасности лекарственных препаратов в период с мая 2022 года по июль 2023 года.

«Эти документы содержат рекомендации Минздрава России по необходимости актуализации сведений по безопасности в разделах «Побочное действие», «Особые указания» и «Взаимодействие» в инструкциях и листках-вкладышах. Анализ инструкций и листков-вкладышей 839 препаратов показал, что рекомендованные в 2022—2023 годах к внесению изменения отражены в инструкциях только 205 лекарственных препаратов (24%)», — отметила Шубникова.

Остальные держатели регудостоверений рекомендации по изменению инструкций не выполнили, пояснила она. При этом рекомендации 2022 года были внесены 52% держателей регистрационных удостоверений, а в 2023 году актуализировали информацию в инструкциях лишь 10% производителей, добавила Шубникова.