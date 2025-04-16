Трамп поручил пересмотреть закон Байдена о снижении цен на лекарства
Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на унификацию системы ценообразования для разных видов лекарств, которую лоббировали фармацевтические компании. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Трамп поручил министерству здравоохранения страны вместе с Конгрессом пересмотреть Закон о снижении инфляции, принятый при Джо Байдене. Благодаря ему американское правительство получило право устанавливать стоимость отдельных препаратов, покрываемых государственной страховой программой Medicare. При этом в документе указано, что таблетированные медикаменты подлежат удешевлению через семь лет с момента их регистрации FDA, а инъекционные — через 11. Такая разница во временных рамках вынуждает производителей отдавать предпочтение одним лекарственным формам в ущерб другим и негативно сказывается на инновационном потенциале отрасли.
В феврале лидеры фармрынка встретились с Трампом, чтобы добиться этих законодательных поправок. На ней были генеральные директора Eli Lilly, MSD (Merck & Co. — в США и Канаде), Pfizer, а также глава крупнейшей лоббистской организации индустрии PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America).
Указ также требует от FDA упростить процедуру регистрации дженериков и биоаналогов. Кроме того, регулятору поручено увеличить объем импорта препаратов из Канады — Трамп предложил эту инициативу еще во время первого президентского срока.
Известно, что американские больницы получают значительные скидки на препараты благодаря своей покупательской способности. Для них цены в среднем на 35% ниже, чем для Medicare. Распоряжение главы США обязывает устранить этот разрыв.
Как отмечается, в США стоимость одной и той же медицинской процедуры может сильно разниться в зависимости от места ее проведения. В клинике будет одна цена, у частного врача — другая, в больнице — третья. Постановление указывает необходимость исправить и этот недостаток американской системы здравоохранения.
На днях Белый дом сообщил, что 1 апреля министерство торговли США начало так называемое расследование по статье 232 Закона о расширении торговли в отношении импорта фармпродукции. Это может обеспечить правовую основу для введения пошлин, о которых заявлял Трамп.
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