Трамп связал развитие аутизма у детей с парацетамолом и вакцинами

Президент США Дональд Трамп заявил, что употребление парацетамола беременными женщинами и вакцинация связаны с развитием аутизма у детей. Его высказывания на брифинге в Белом доме приводит агентство Reuters.

Глава государства призвал будущих матерей избегать использования во время беременности Tylenol — под этим брендом в Штатах продаются обезболивающие и жаропонижающие средства на основе парацетамола (американское название активного вещества — ацетаминофен). «Делайте все возможное, чтобы его не принимать», — заявил он. В планах администрации — изменить маркировку медикаментов, указав предупреждение о возможных рисках для беременных.

«Не позволяйте им нашпиговывать вашего ребенка кучей всякой всячины, неизвестной вам», — предостерег американский лидер родителей, говоря о прививках. При этом Трамп признал отсутствие медицинского образования, но настаивал на правомерности рекомендаций: «Я не врач, но свое мнение озвучу».

Кроме того, президент выступил за изменение графика иммунизации детей, предложив разделить трехкомпонентную вакцину против кори, свинки и краснухи. Однако в стране не выпускаются отдельные препараты против этих инфекций.

Его позиция оказалась еще более категоричной относительно вакцинации новорожденных от гепатита B. Он убежден, что прививку следует делать после исполнения ребенку 12 лет, ведь заболевание передается половым путем (а еще через кровь и от матери к ребенку, но не упомянул это).

На пресс-конференции присутствовал министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший, который ранее неоднократно подвергал сомнению безопасность вакцин. Также присутствовали глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Марти Макари, директор Национальных институтов здравоохранения (NIH) Джей Бхаттачария и руководитель Центров услуг Medicare и Medicaid (CMS) Мехмет Оз.

Одобрение нового лекарства от аутизма

В Белом доме сообщили о планах вывести на американский рынок новое средство для лечения симптомов аутизма. FDA подтвердило в пресс-релизе начало процедуры регистрации лекарства Wellcovorin (лейковорин кальция/leucovorin calcium) в форме таблеток. Разработчик — британский фармгигант GSK.

Лейковорин кальция представляет собой форму фолиевой кислоты (витамина B9), дефицит которой во время внутриутробного развития может привести к тяжелым врожденным порокам. Его уже более 20 лет используют для лечения церебральной фолатной недостаточности вне разрешенных показаний.

Анализ научных публикаций регулятором за последние 15 лет показал, что до 75% детей с расстройствами аутистического спектра могут иметь генетические мутации, мешающие организму усваивать фолат, или аутоиммунные нарушения, блокирующие его доставку в головной мозг. Как предполагается, лечение лейковорином может улучшить их речевые функции, коммуникативные навыки и уменьшить раздражительность.

Позиция научного сообщества

Выступление американского президента вызвало критику со стороны десятков специализированных организаций и экспертов. Коалиция исследователей аутизма подчеркнула, что любые утверждения о корреляции между парацетамолом и расстройствами аутистического спектра основываются на ограниченных, противоречивых и непоследовательных сведениях, а лейковорин — не панацея. Это «лишь сеет страх, внушая ложные надежды там, где нет простых решений», следует из заявления.

Журнал Nature привел прошлогоднее исследование в Швеции, охватившее почти 2,5 млн детей, которое показало отсутствие негативного влияния парацетомола на нервную систему плода в утробе. Еще одним аргументом стала работа датских ученых в JAMA, изучивших данные более 500 тыс. детей, но не обнаруживших повышенный риск развития аутизма после введения комбинированной вакцины против кори, краснухи и паротита. Признается сложность природы аутистических расстройств, причинами которых могут быть как генетические, так и внешние факторы.

Реакция отрасли

Kenvue, производитель Tylenol, решительно отверг утверждения Белого дома, пишет телеканал CBS. В 2023 году компания выделилась из состава фармгиганта Johnson & Johnson, став самостоятельным предприятием.

После речи Трампа появилась публикация на сайте Агентства по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения. В ней британский регулятор подтвердил безопасность парацетамола и отсутствие связи препарата с аутизмом у детей.

Власти отстаивают позиции

Администрация убеждает в обоснованности слов президента, ссылаясь на ряд научных работ, где демонстрируется связь пренатального применения парацетамола с развитием РАС и СДВГ. Пресс-служба напомнила о стремлении Трампа решить проблему стремительного роста числа людей с аутизмом в США.