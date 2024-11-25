Трамп выдвинул хирурга Мартина Макари на пост главы FDA

Новоизбранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру хирурга-трансплантолога Мартина Макари на пост главы Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Об этом политик сообщил в соцсети Truth Social, принадлежащей ему.

По словам Трампа, американский регуляторный орган утратил доверие американцев. Он считает, что назначение Макари поможет скорректировать курс работы ведомства. Кандидатура нового руководителя FDA должна получить одобрение Сената США после инаугурации 47-го президента страны, которая состоится 20 января 2025 года.

54-летний Макари возглавляет отделение трансплантационной хирургии в больнице Джонса Хопкинса. В 2015 году он критиковал фармацевтические компании за якобы злоупотребление американским Законом об орфанных препаратах. Как утверждалось, производители намеренно регистрируют препараты как средство от тех или иных редких патологий, а затем добавляют в список показаний более распространенные заболевания, чтобы получать финансовую поддержку от государства.

Он также обращал внимание на использование фармгигантами недостоверной информации при продвижении опиоидных лекарств. В 1990-х годах FDA разрешило рекламировать опиоиды как безопасные обезболивающие, не вызывающие привыкания. С 1999 года опиоидный кризис унес жизни около 600 тыс. американцев.

Макари получил известность за противоречивые взгляды в отношении COVID-19. В феврале 2021 года газета Wall Street Journal опубликовала его статью, в которой он спрогнозировал окончание пандемии к апрелю того же года, но спустя несколько месяцев начали распространяться новые варианты коронавируса. Помимо этого, он выступал против обязательного ношения масок и высказывал сомнения относительно необходимости вакцинации детей младшего возраста, пишет CBS.

Кроме того, на круглом столе в Сенате США кандидат на пост главы FDA заявил, что в стране отмечается чрезмерное употребление медикаментов, а ее население отличается наихудшим состоянием здоровья в мире. На этом же мероприятии, проходившем в сентябре того года, он добавил, что отказ от неоправданного приема препаратов – лучший способ сделать их дешевле в США, где одни из самых высоких цен на лекарства.

Также по мнению Макари, рост числа онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта в Соединенных Штатах связан с обработкой пищевых продуктов пестицидами. Он считает, что химические вещества в пище негативно сказываются на микробиоме кишечника.

Ранее Трамп выдвинул Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США и телеведущего Мехмета Оза на должность руководителя Центров реализации государственных программ медицинского страхования Medicare и Medicaid (CMS). Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди принадлежит к числу антипрививочников, а Оз подвергался критике со стороны научного сообщества за активное продвижение использования противомалярийных препаратов хлорохин и гидроксихлорохин для лечения COVID-19, несмотря на отсутствие научных доказательств их эффективности против заболевания.

В случае утверждения Макари сменит на посту главы FDA Роберта Калиффа, который был назначен в 2021 году. Калифф выразил разочарование результатами президентских выборов 2024 года. Он подчеркнул, что его преемник должен уметь прислушиваться к различным точкам зрения, доверять научным доказательствам и признавать значимость экспертного мнения.