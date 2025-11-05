Новости
Фармкомпании в США отказываются от продаж лекарств через аптеки

05.11.2025
18:15
ВладимирЗаболотских
Модель прямых продаж становится стандартом в фармацевтической отрасли США, следует из нового исследования. Большинство игроков рынка отказываются от взаимодействия с посредниками — аптеками и страховщиками, реализуя продукцию самостоятельно.
Фото: 123rf.com

Почти 75% руководителей фармацевтических компаний сообщили, что либо уже переходят на модель прямых продаж, либо планируют это сделать в течение следующего года. Опрос среди них провели разработчик программного обеспечения для сферы здравоохранения Ixlayer и консалтинговая группа DHC Group.

По мнению половины респондентов, за пять лет исключение посредников — аптек и страховщиков — из цепочек поставок препаратов станет нормой во всей отрасли. Почти столько же менеджеров считают, что такая практика закрепится в определенных направлениях медицины.

Как подчеркнули генеральные директора, основная цель взаимодействия с потребителями напрямую — улучшить качество их обслуживания. Производители создают онлайн-аптеки, предлагают телемедицинские услуги и организуют забор анализов на дому.

Однако реализация осложняется рядом факторов. Главной проблемой названы регуляторные и правовые барьеры — их указали 45% опрошенных. Вслед за ними идут нехватка финансирования, рассогласованность в работе подразделений компаний и затратность всего процесса внедрения инициативы.

Эта тенденция уже набирает обороты. Такие фармкорпорации, как Pfizer, Eli Lilly, Novo Nordisk, Sanofi и Astellas, запустили собственные сайты для продажи продукции. Там же пользователи могут получить онлайн-консультацию от врача, оформить рецепт на лекарство и заказать доставку на дом. Однако в июле текущего года американские сенаторы раскритиковали такие платформы, указав в докладе наличие конфликта интересов.

В сентябре администрация Трампа представила TrumpRx — государственный маркетплейс для онлайн-покупки препаратов по сниженным ценам. Pfizer первой подписала соглашение с Белым домом, согласившись разместить часть медикаментов на новой платформе со скидками. Аналогично поступили позднее AstraZeneca, EMD Serono и Merck KGaA. В обмен их освободили от импортных пошлин на три года. Кроме того, завершают переговоры по присоединению к этой экосистеме Eli Lilly и Novo Nordisk.

