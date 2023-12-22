Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
У одного из...

У одного из юрлиц аптечной сети A.v.e нашли признаки фиктивного и преднамеренного банкротства

22.12.2023
11:47
Артем Косенок
У компании «МРФК+», аффилированной с сетью аптек A.v.e, в 2021 году был достаточный уровень платежеспособности, а значит, попытки ее обанкротить могли носить фиктивный и преднамеренный характер. Ранее в компании была введена процедура наблюдения.
Фото: Drazen Zigic/Freepik

Временный управляющий «Межрегиональной розничной фармацевтической компании+» (МРФК+) Игорь Коркин при проведении анализа финансового состояния должника указал на признаки фиктивного и преднамеренного банкротства компании. Такое сообщение опубликовано в базе «Федресурс».

Сообщается, что в 2021 году должник обладал достаточным уровнем платежеспособности. Абсолютная ликвидность была выше нормы, текущая ликвидность и обеспеченность обязательств должника его активами ниже нормы только на 13—14%, а степень платежеспособности по текущим обязательствам в норме. Все это может указывать на наличие признаков фиктивного банкротства.

Признаком преднамеренного банкротства может являться существенное ухудшение двух и более коэффициентов платежеспособности. Из-за увеличения значения показателей абсолютной ликвидности, текущей ликвидности и обеспеченности обязательств должника его активами, снижения степени платежеспособности по текущим обязательствам средние темпы отражают не снижение, а рост. Поэтому наблюдается не существенное ухудшение двух и более коэффициентов, а существенное улучшение всех коэффициентов.

«По результатам анализа, признаки преднамеренного банкротства должника не определяются, однако добровольное прекращение фармацевтической деятельности – основного вида деятельности, действие лицензии на осуществление которого должник добровольно прекратил в преддверии банкротства, наряду с положительными показателями бухгалтерской отчетности, расценивается временным управляющим как признак преднамеренного банкротства», — говорится в сообщении.

«МРФК+» — структура, аффилированная с аптечной сетью A.v.e. В мае Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении «МРФК+». Инициатором процедуры стал один из бывших кредиторов компании — ООО «Перекресток-2000». Предметом спора стала задолженность в размере более 11 млн руб., которую суд признал обоснованной, включив кредитора в третью очередь удовлетворения.

Это не единственное юрлицо, в отношении которого подавались иски о банкротстве и просьбы начать процедуру наблюдения. Подобные заявления также направлялись и к другим структурам, ассоциирующимся с сетью: ООО «А.в.е», «МРФК» и фармдистрибьютору «Органик-Фармаси» (ранее входил в группу A.v.e).

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.