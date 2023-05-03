В адрес одного из юрлиц аптечной сети A.v.e введена процедура наблюдения

Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Межрегиональная розничная фармацевтическая компания+» («МРФК+»). Инициатором процедуры стал один из бывших кредиторов компании — ООО «Перекресток-2000». Предметом спора стала задолженность в размере более 11 млн руб., которую суд признал обоснованной, включив кредитора в третью очередь удовлетворения, следует из материалов суда.

«МРФК+» — структура, аффилированная с аптечной сетью A.v.e. Ранее сеть принадлежала Владимиру Кинцурашвили и Ивану Саганелидзе, но владельцы юрлиц постепенно полностью сменились. С 2022 года владельцем и директором «МРФК+» является Арзу Мамедов.

Это не единственное юрлицо, в отношении которого подавались иски о банкротстве и просьбах начать процедуру наблюдения. Подобные заявления также направлялись и к другим структурам, ассоциирующимся с сетью: ООО «А.в.е», «МРФК» и фармдистрибьютора «Органик-Фармаси» (ранее входил в группу A.v.e). В отношении последней организации также введено наблюдение.

Ранее «ФВ» писал о том, что заявление о банкротстве подано в отношении главного юрлица сети — ООО «А.в.е». Судебное разбирательство по этому делу отложено до июня. Как и в случае с «МРФК+», в 2022 году у ООО «А.в.е» сменился владелец.