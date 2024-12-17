Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРозница
Убыточную «Воронежфармацию» реорганизуют...

Убыточную «Воронежфармацию» реорганизуют в «Региональный аптечный склад»

17.12.2024
10:37
Дина Коблова
Правительство Воронежской области проведет реорганизацию госорганизаций «Воронежфармация» и «Воронежский центр контроля качества и отпуска лекарственных средств». Льготные лекарства, включая психотропные вещества, теперь будут хранить и выдавать в новом казенном предприятии под названием «Региональный аптечный склад».
Фото: https://vrnfarma.ru/

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал постановление о создании в регионе казенного предприятия «Региональный аптечный склад». Как сообщили в пресс-службе местного правительства, учреждение станет местом хранения и отпуска льготных препаратов жителям Воронежской области. Речь идет о реорганизации КП ВО «Воронежфармация».

Предприятие также будет заведовать оборотом наркотических и психотропных веществ (приобретение, хранение, перевозка до аптечных организаций). Еще здесь будут контролировать качество льготных лекарств.

Реорганизация затронет и вторую госорганизацию — бюджетное учреждение «Воронежский центр контроля качества и отпуска лекарственных средств». С января 2025 года в ее подчинение перейдет аптечная сеть «Воронежфармации». Здесь будут хранить и отпускать льготные препараты. Сотрудникам обеих организаций предложили перейти на работу в новые учреждения.

Аптеки «Воронежфармации» перенесут в помещения на территориях районных больниц и поликлиник. При этом жители по-прежнему смогут приобретать льготные препараты и в фельдшерско-акушерских пунктах.

«Воронежфармация» — единственная уполномоченная организация в области по распределению и реализации наркотических средств и психотропных веществ. В состав предприятия входят областной аптечный склад и 83 аптечных организации в Воронеже и пригородной зоне.

Еще в 2016 году учреждение признали убыточным: в 18 из 21 филиала был низкий товарооборот аптек в малонаселенных пунктах, высокие коммерческие расходы и сравнительно невысокая стоимость реализуемых лекарств, большинство из которых включено в Перечень ЖНВЛП.

Нет комментариев

Комментариев: 2

Глотова Елена Юрьевна
Сегодня в 20:22
Наконец-то решился вопрос.
Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.