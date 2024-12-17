Убыточную «Воронежфармацию» реорганизуют в «Региональный аптечный склад»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал постановление о создании в регионе казенного предприятия «Региональный аптечный склад». Как сообщили в пресс-службе местного правительства, учреждение станет местом хранения и отпуска льготных препаратов жителям Воронежской области. Речь идет о реорганизации КП ВО «Воронежфармация».

Предприятие также будет заведовать оборотом наркотических и психотропных веществ (приобретение, хранение, перевозка до аптечных организаций). Еще здесь будут контролировать качество льготных лекарств.

Реорганизация затронет и вторую госорганизацию — бюджетное учреждение «Воронежский центр контроля качества и отпуска лекарственных средств». С января 2025 года в ее подчинение перейдет аптечная сеть «Воронежфармации». Здесь будут хранить и отпускать льготные препараты. Сотрудникам обеих организаций предложили перейти на работу в новые учреждения.

Аптеки «Воронежфармации» перенесут в помещения на территориях районных больниц и поликлиник. При этом жители по-прежнему смогут приобретать льготные препараты и в фельдшерско-акушерских пунктах.

«Воронежфармация» — единственная уполномоченная организация в области по распределению и реализации наркотических средств и психотропных веществ. В состав предприятия входят областной аптечный склад и 83 аптечных организации в Воронеже и пригородной зоне.

Еще в 2016 году учреждение признали убыточным: в 18 из 21 филиала был низкий товарооборот аптек в малонаселенных пунктах, высокие коммерческие расходы и сравнительно невысокая стоимость реализуемых лекарств, большинство из которых включено в Перечень ЖНВЛП.